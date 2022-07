El Baxi Manresa jugarà la primera fase de la Lliga de Campions de la FIBA enquadrat en el grup F. Els seus rivals segurs seran un excampió d'Europa, l'històric Llemotges, i el VEF Riga letó. El tercer adversari sortirà d'una prèvia en què hi ha el Norrköping suec, el Budivelnyk ucraïnès, el Yilli kosovar, el Benfica portuguès, el Brose Baskets Bamberg alemany i el Keravnos xipriota.

D'aquesta manera, el primer rival dels manresans serà tot un excampió europeu, el Llemotges, que va tocar el cel el 1993. Tot i que el Bàsquet Manresa es va enfrontar a molts equips francesos en el segle passat en competició europea (Antíbol, Pau Orthez, Cholet o Asvel) no ho ha fet mai contra el Llemotges, conjunt que la temporada passada va arribar fins als quarts de final de la lliga francesa, en què va ser eliminat pel Dijon. La temporada passada hi destacava la presència del base Conner Frankamp, ex de l'UCAM Múrcia, que sembla que està a prop de signar pel Casademont Saragossa.

El segon dels rivals segurs és el VEF Riga, equip amb experiència recent a la Champions, ja que la temporada passada va arribar fins als play-in, la part entre la primera i la segona fase, en què va ser eliminat, precisament, pel Dijon. Entre la seva plantilla destaca l'internacional finlandès Madsen i va guanyar la lliga del país bàltic en derrotar el Ventspils en la final.

El tercer rival és encara una incògnita. Sortirà d'una de les quatre fases prèvies que s'han de jugar el setembre, tot i que fa tota la cara que serà el Brose Baskets Bamberg alemany. Els germànics han d'enfrontar-se en una de les semifinals, tot a partit únic, al guanyador del duel entre el Norrköping Dolphins de Suècia i el Budivelnyk ucraïnès. Per l'altra banda del quadre jugaran el Keravnos xipriota davant del guanyador del partit entre el Ylli kosovar i el Benfica portuguès. De tots sis equips, el Brose sembla el més fort. La temporada passada va ser eliminat per l'Alba Berlín en els quarts de final de la BBL, la lliga alemanya. La temporada passada, però, també va haver de jugar la prèvia de la Champions i va ser eliminat en les semifinals per Juventus Utenos lituà.

Cinc equips més de l'ACB

Pel que fa als altres cinc equips de l'ACB, n'hi ha tres que entren directament a la fase de grups. El Lenovo Tenerife, vigent campió, s'enfrontarà al Rytas lituà, el Peristeri grec i el Bnei Herzliya israelià, un grup incòmode. El Surne Bilbao ho farà contra el Nymburg txec, l'Igokea bosnià i l'emergent Bahcesehir turc i l'UCAM Múrcia es veurà les cares amb l'Estrasburg francès, el Szombathély hongarès i el guanyador d'una prèvia que fa tota la cara que serà el Tofas Bursa.

Els dos conjunts que juguen la prèvia són l'Unicaja i el Breogán. Els andalusos, que la disputaran a casa, jugaran una semifinal davant del guanyador del partit entre el Den Bosch neerlandès i el Siauliai lituà i després es veurien les cares a la final davant del vencedor el partit entre el Karhu finlandès i el guanyador del duel entre el Patrioti eslovac i el Körmend hongarès. Finalment, el Breogán ha de jugar primer contra el Meridian serbi. Si el venç, s'enfrontaria a l'Opava txec i encara hauria de vèncer un tercer enfrontament, contra el Bakken Bears danès, el Gmunden austríac o el Parnu estonià

Els grups finals han quedat així: