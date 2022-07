Pere Romero ha deixat de ser els darrers dies part de l'equip tècnic de la base del Bàsquet Manresa. Romero va retornar al club l'any 2014, en què va ser l'entrenador de l'equip en el darrer tram de temporada. Des de llavors ha estat Director Esportiu (del 2014 al 2017), responsable dels jugadors de formació i entrenador del Júnior A.

Després de formar part de l'staff tècnic del primer equip entre finals dels '90 i 2000, va ser entrenador de l'equip vinculat i més tard i passar també com a assistent per València i Bilbao. Pere Romero tornava a Manresa amb la difícil tasca d'acabar la temporada 2013-2014. A partir de l'estiu del 2014, va passar a ser Director Esportiu en la segona etapa de Pedro Martínez al primer equip, i més tard amb Ibon Navarro a la banqueta. A partir del 2017 va començar a treballar com a responsable tècnic de la base i va ser també l'entrenador de l'equip Júnior.

El club ha volgut agrair públicament a Romero la feina feta. "Sempre ha treballat amb passió i defensant el millor per a la projecció i l'evolució dels nostres jugadors, ja fossin professionals o bé en formació. La seva implicació, ja fos en qüestions tècniques o en tot tipus de gestions i tasques que ha necessitat el club, sempre ha estat màxima. Gràcies per aquests 8 anys de dedicació al club, Pere. La teva estima i implicació pel club han estat un exemple per tots els qui treballen i s'estimen el Bàsquet Manresa. Moltíssima sort en tot el que vingui" ha expressat el club en un comunicat.