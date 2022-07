Xevi Pujol, renovat i amb deures

El Baxi Manresa va confirmar de manera oficial i, amb terminis, la informació ja avançada dimarts pel nou president del club, Jordi Serracanta: la renovació del director esportiu, Xevi Pujol. El màxim dirigent la va incloure en la de Pedro Martínez fins al 2024, anunciada el dia abans. Pujol és al càrrec des de l’estiu del 2020 i la nova relació contractual arribarà fins al del 2025.

Després de les dues últimes temporades i del nivell elevadíssim d’encerts en les seves decisions, la seva continuïtat és tota una garantia per a l’entitat. L’any passat, aquest manresà de 32 anys, extècnic ajudant del mateix Martínez i d’altres entrenadors del club des del 2014, va ser guardonat amb el premi al millor director esportiu de la Lliga Endesa per part de la revista Gigantes del Basket i havien sorgit cants de sirena des d’altres clubs de l’ACB.

Amb aquest extrem lligat, tant Pujol com Martínez ja fa setmanes que treballen en la confecció de la nova plantilla. El primer ha explicat que el Manresa ha d’esperar els moviments dels conjunts amb més poder per moure’s convenientment en el mercat. De moment, el Baxi no ha fet cap comunicat sobre la seva plantilla a excepció de Luke Maye, sobre el qual no ha fet efectiu l’any opcional que tenia. Les properes setmanes es preveuen mogudes, amb tota una llista de deures per fer.

Veure què passa amb el tempteig

El Baxi va situar la setmana passada Yankuba Sima i Juampi Vaulet, els dos jugadors que acabaven contracte, en la llista de basquetbolistes subjectes a tempteig. Això demostra l’interès de l’entitat perquè tots dos segueixin. Fins ahir no s’havia fet pública cap oferta d’equips de l’ACB per cap dels dos, propostes que el Baxi tindria el dret d’igualar per mantenir-ne els drets. El període de presentació s’acaba dijous vinent.

Seria tota una sorpresa que, després de les dues temporades que ha fet, no n’hi hagués cap per Yankuba Sima. Ahir, un dels equips per als quals havia sonat, el Gran Canària, va renovar Khalifa Diop, de quota i que juga en la seva posició, motiu pel qual hi ha menys opcions. Amb Vaulet, repescat a mitja campanya passada, hi ha més esperança que es quedi, però caldrà esperar.

Rellevar puntals

Sobre la resta de jugadors estrangers que van ser referència de l’equip en la campanya passada (Chima Moneke, Sylvain Francisco, Ismaël Bako i Joe Thomasson), de moment només hi ha rumors. Respecte d’aquest últim, la setmana passada va sorgir l’interès ferm del Zenit Sant Petersburg de Xavi Pascual per aconseguir els seus serveis. Sembla que l’escorta ho hauria acceptat, però no és oficial.

En les últimes hores també s’ha parlat que Ismaël Bako podria acabar a la Virtus de Bolonya, segons els portals Home of Glory i Encestando. Retornaria a un conjunt de l’Eurolliga com l’Asvel Villeurbanne, del qual va aterrar a Manresa l’estiu passat.

Moneke sona per a molts llocs, inclosa l’NBA. El Baxi va exercir l’opció de renovar-lo unilateralment per l’any opcional que tenia al contracte i ara espera treure’n una compensació, ja que no es preveu que segueixi. De Francisco, no se’n sap res i sembla que el finlandès Valtonen seguirà.

Un cop resoltes les sortides, o simultàniament, caldrà veure qui arriba. Pedro Martínez ha declarat que «tenim algunes coses mirades». Després de dies de calma, sembla que arriba la tempesta.