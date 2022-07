Juampi Vaulet es queda al Baxi Manresa. L'aler argentí, conegut i apreciat per l'afició, signa per dues temporades més a l'equip bagenc. Vaulet començarà el seu 4t curs amb els vermells, després de la seva tornada el desembre passat. Aquesta darrera temporada ha jugat 34 partits, amb 19 minuts de mitjana i anotant 6,2 punts per partit.

Juan Pablo Baulet, conegut com el 'Potro', s'ha compromès per les dues pròximes temporades i jugaria així fins a 5 temporades consecutives al Nou Congost. Vaulet ha estat internacional amb a selecciño Argentina, tot i que té passaport polonès i no ocupa plaça d'extracomunitari. El de Córdoba va iniciar la temporada 2021-22 amb l'AEK d'Atenes, però va tornar a finals de desembre a Manresa per reincorporar-se a les ordres de Pedro Martínez.