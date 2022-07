Sima i Vaulet s’hauran de decidir ràpid

El Baxi vol saber amb molta rapidesa quines intencions tenen de cara a la temporada vinent els dos jugadors que va posar en la llista de tempteig, Yankuba Sima i Juampi Vaulet, per conèixer si hi podrà comptar en el futur immediat i per maniobrar en la confecció de la nova plantilla. Cap dels dos no ha rebut ofertes de conjunts de l’ACB en el període comprès entre el 2 i el 14 de juliol i això significa que, o bé accepten l’oferta que els va fer el club manresà per renovar, o bé se’n van a jugar a l’estranger.

I és que saber si segueixen o no és important a l’hora de configurar la plantilla. No és el mateix poder comptar amb un cinc de quota com Yankuba Sima, amb la qual cosa només caldria contractar un altre center, després de la marxa d’Ismaël Bako i, a més, es tindrien les places de jugadors de formació cobertes, que no pas no tenir-lo. Pel que fa a Vaulet, si seguís, el Baxi tindria perfectament ocupada la posició de tres amb els dos jugadors que van finalitzar la temporada passada, ell i Valtonen, que en principi es queda. Si no, caldria buscar-li un substitut.

Sorpresa amb Sima

De tots dos, el cas de Yankuba Sima segurament ha estat el més sorprenent. Un pivot internacional i de quota com ell s’especulava que tindria moltes ofertes després d’acabar contracte. De fet, s’ha associat a molts equips. Primer va sonar el Gran Canària, però l’equip de Las Palmas va renovar Khalifa Diop, un jugador de característiques similars, després que aquest fos triat en la 39a posició del draft de l’NBA pels Cleveland Cavaliers. La franquícia d’Ohio es va apressar a dir que era un projecte de futur i que seguiria un any més a l’ACB.

L’altre equip que pretenia Sima era el Lenovo Tenerife, però per fitxar-lo primer s’havia de desprendre de Fran Guerra, que té contracte en vigor. Al final, no ha estat possible perquè cap equip, inclòs el Gran Canària, principal aspirant a reclutar-lo, no va voler pagar els 150.000 euros de clàusula de rescissió. El Lenovo ja disposa de l’indiscutible Shermadini en la mateixa posició, motiu pel qual no hi havia lloc per a Sima. També es parlava de l’Unicaja i del València, però res no es va traduir en una oferta. Ara haurà de renovar pel Baxi o emprendre una aventura a l’estranger.

De la decisió de Sima depenen molts moviments. Els últims dies, per exemple, s’ha parlat de l’interès del Baxi per Pierre Oriola, del Barça, i també per Tyson Pérez, de l’Andorra. Tots dos són de formació. El Baxi ja compta ara amb Dani Pérez, Dani García, Guillem Jou i Marcis Steinbergs, almenys per a Europa, que compleixen aquesta quota. Si segueix Sima, potser aquestes dues operacions es poden repensar.

Vaulet, més a prop

L’altre jugador que acabava contracte, a part del retirat Rafa Martínez, era un Juampi Vaulet que en va firmar un de temporal el desembre, quan va tornar després d’una aventura de mig any gens exitosa a l’AEK d’Atenes. Vaulet té a favor seu el passaport polonès, amb la qual cosa és comunitari a Europa. Però també deu valorar el seu bon rendiment a Manresa, la bona compenetració amb Pedro Martínez i la seguretat, en any premundial, abans d’aventurar-se en una altra lliga desconeguda.

Sigui com sigui, el Baxi ha admès a Regió7 que, «en el moment de l’estiu en què ens trobem, ha de ser una cosa ràpida, tant si és positiva com negativa». La setmana vinent hi hauria d’haver solució.