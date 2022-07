El Baxi Manresa ha confirmat la incorpora del nord-americà Jerrick Harding, un base-escorta de 24 anys i 1,85m d'alçada que en les darreres 2 temporades ha jugat a l'ERA Nymburk de la Repúbica Txeca. Firma contracte per a les properes 2 temporades.

El club defineix Harding com un "jugador anotador, amb capacitat per al tir exterior però també amb habilitat per penetrar". Nascut a Wichita, Kansas, Estats Units, el 13 d'abril del 1998, és polivalent i pot actuar tant en la posició de base com en la d'escorta. Durant la darrera temporada, Harding ha disputat 37 partits entre la NBL txeca i la Basketball Champions League. En 23,7 minuts ha estat capaç d'anotar 19 punts per partit, capturar 3,4 rebots i repartir 2,5 assistències.

«Sumem un jugador amb polivalència, capaç de jugar a la posició d'1 i la de 2; és un anotador a qui li agrada assumir tirs; té capacitat de generar-se tirs per ell mateix; és capaç d'esforçar-se en defensa i entendre el que li demana l'entrenador; esperem que s'adapti i ens ajudi a ser competitius», afirma el director esportiu del Baxi, Xevi Pujol.

Trajectòria de Jerrick Harding