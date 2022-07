El Baxi Manresa ja té a punt la nova equipació per a la propera temporada. El vermell intens segueix sent el protagonista, però en aquesta versió hi ha un detall que l'equip ha volgut dedicar a la capital bagenca que a primera vista pot passar desapercebut: el mapa de carrers de la ciutat de Manresa. El club ha volgut plasmar sobre el teixit l'epicentre del territori que dona suport a l'equip incondicionalment.

La nova camiseta ja està disponible a la venda tant a la botiga del Nou Congost com al web des d'aquest dilluns al matí. A més, els aficionats també se la podran personalitzar. 🗺️ 𝚄𝚗 𝚝𝚎𝚛𝚛𝚒𝚝𝚘𝚛𝚒📍 𝚒 𝚞𝚗𝚊 𝚌𝚒𝚞𝚝𝚊𝚝

❤️‍🔥 𝚚𝚞𝚎 𝚎𝚗𝚜 𝚊𝚌𝚘𝚖𝚙𝚊𝚗𝚢𝚎𝚗.



👕 𝗦𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 𝗮𝗺𝗯 𝗹'𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽. 𝗔 𝗮 𝘁𝗼𝘁 𝗮𝗿𝗿𝗲𝘂.



🔥 Aquesta és la nova samarreta del @BAXI_ES #Manresa per a la temporada 2022-2023. — BAXI Manresa (@BasquetManresa) 25 de julio de 2022 En la versió de la temporada 2022-2023 el Baxi Manresa ha volgut incloure en el disseny un plànol de la ciutat de Manresa on s'hi poden llegir els noms dels principals carrers, i on també es pot situar el Nou Congost. El club volia plasmar gràficament el territori i la ciutat que li donen suport en tot moment. Una dedicatòria als aficionats del Bàsquet Manresa, que en els darrers temps han estat sempre al costat de l'equip. Com ja és costum, els colors principals són el vermell i el blanc. Hi ha unes franges blanques al lateral de la samarreta que tenen continuïtat en els pantalons. La segona equipació és blanca, i amb el vermell com a color secundari.