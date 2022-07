El fitxatge de Yankuba Sima per l’italià Reyer Venècia (Lega Basket Serie A) encara no és oficial, però ahir, el pivot gironí del Baxi Manresa va confirmar la seva marxa de l’entitat manresana amb un emotiu missatge de comiat que va publicar al seu compte de Twitter. Yankuba Sima certifica que «ha arribat l’hora d’acomiadar-nos. Han estat quatre temporades que han passat en un tancar i obrir d’ulls... I les úniques paraules que tinc són d’agraïment».

El pivot internacional dona les gràcies al Baxi Manresa per «donar-me l’oportunitat de convertir-me en jugador professional» i als aficionats «els millors de l’ACB, pel suport i l’estima incondicional que hem rebut tant l’equip, com jo individualment». «Ha estat una experiència inoblidable. Us portaré sempre al cor» conclou el basquetbolista gironí.