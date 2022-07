Yankuba Sima, pivot del Baxi Manresa fins dimarts passat, és en el grup de 22 basquetbolistes preseleccionats per Sergio Scariolo per a l’Eurobasket’2022. La preselecció la configuren els bases Lorenzo Brown (BC Unics Kazan), Quino Colom (AEK Atenes/Bàsquet Girona), Alberto Díaz (Unicaja), Jaime Fernández (Unicaja/Lenovo Tenerife) i Juan Núñez (Reial Madrid); els escortes Darío Brizuela (Unicaja), Rudy Fernández (Reial Madrid) i Sergio Llull (Reial Madrid); els ales Alberto Abalde (Reial Madrid), Jonathan Barreiro (Unicaja), Xavier López-Arostegui (València BC), Joel Parra (Club Joventut) i Santi Yusta (Casademont Saragossa); els ala-pivots Héctor Alderete (Movistar Estudiantes), Usman Garuba (Houston Rockets), Juancho Hernangómez (Utah Jazz), Jaime Pradilla (València BC), Sebas Saiz (Alvark Tòquio) i Miquel Salvó (CB Gran Canària); i els pivots Fran Guerra (Lenovo Tenerife), Willy Hernangómez (New Orleans Pelicans) i Yankuba Sima (Baxi Manresa). Els jugadors iniciaran la concentració prèvia a l’europeu dilluns. Els primers partits de l’Eurobasket’2022 es jugaran el dijous, 01 de setembre. Els oponents de la selecció estatal al grup A seran Bèlgica, Bulgària, Geòrgia, Montenegro i Turquia.