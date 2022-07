El Baxi comença a reforçar el seu joc interior amb Babatunde Olumuyiwa

Definir les peces del joc interior de la plantilla és a hores d’ara la urgència de la direcció esportiva del Baxi Manresa, que ahir va començar a posar-hi remei amb l’anunci de la contractació del pivot Babatunde Olumuyiwa, de 30 anys i 2,03 metres d’alçada. L’arribada a l’equip que dirigeix Pedro Martínez és una pedra més en la reconstrucció obligada d’un conjunt que va meravellar la temporada passada.

Babatunde Olumuyiwa ha estat les dues darreres temporades al MoraBanc Andorra i arriba a un equip que ha perdut els seus dos pivots principals, el belga Ismael Bako i el gironí Yankuba Sima. El director esportiu del Baxi Manresa, Xevi Pujol, va declarar als mitjans del club que Olumuyiwa «és un jugador que coneix la lliga i encaixa amb la filosofia defensiva; aporta sacrifici, duresa i intensitat; té clar el seu rol dins l’equip i fa moltes coses perquè l’equip hi guanyi quan ell és a pista».

El MoraBanc va ser el curs passat un dels equips damnificats amb el descens i en la nova temporada militarà a la LEB Or. El pivot que ara vestirà la samarreta del Baxi va jugar 44 partits durant l’exercici 20-21, entre Lliga Endesa i Eurocup, i va fer unes mitjanes de 17,7 minuts en joc, 5,6 punts i 3,9 rebots per partit.

Babatunde Edward Olumuyiwa va néixer el 31 de gener del 1992 a Los Angeles (Califòrnia, Estats Units), tot i que té la nacionalitat de Sierra Leona. Del 2010 al 2014, va disputar la lliga universitària dels Estats Units (NCAA) a la Universitat de Carolina del Sud (NCAA). La temporada 2014-15 la va viure al Cerveceros de Meoquí, de Mèxic, i posteriorment va aterrar a Espanya: CB Clavijo de LEB Or (2015-17), Albacete Basket de LEB Plata (17-18), Real Betis (18-19) i Palmer Palma de LEB Or (19-20) i MoraBanc Andorra de la Lliga Endesa (19-22).

El Baxi valora l’experiència del jugador tant a l’ACB com en competicions europees, ja que aquest serà el doble repte que afrontarà l’equip aquest proper curs. El pivot de Sierra Leona firma contracte amb el BAXI Manresa per una temporada i una altra d’opcional.

Rival europeu al setembre

La FIBA ha donat a conèixer els calendaris de la fase prèvia de la Champions League, de la qual n’ha de sortir l’equip que completi el grup F on hi ha el Baxi juntament amb el VEF Riga (Letònia) i el Llemotges CSP (França). Del 21 al 25 de setembre, al Pavilhao Fidelidade de Lisboa, els equips Brose Bamberg (Alemanya), Keravnos (Xipre), Budivelnyk (Ucraïna), Golden Eagle Ylii (Kosovo), Norrköping Dolphins (Suècia) i SL Benfica (Portugal) buscaran una plaça per a la fase de grups de la màxima competició europea que organitza la FIBA.