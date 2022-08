El Baxi Manresa rebrà la visita del Lenovo Tenerife en la primera jornada de la Lliga Endesa 2022-23, segons ha determinat el calendari que ha fet públic l'ACB aquest matí. El matx replicarà la final de la darrera edició de la Champions, que es van adjudicar els canaris, i es jugarà el dijous 29 de setembre a les 21.30 h al Nou Congost.

En les dues següents jornades, l'equip de Pedro Martínez visitarà les pistes del Coviran Granada, equip nou a la categoria després de pujar de la LEB Or, i el Coosur Betis. En la quarta jornada, primer derbi català contra el Barça, de nou al pavelló manresà.

Tot el calendari es pot consultar en aquest link.

La temporada 2022-23 serà un cop més tot un repte per l'equip manresà, que ha vist com la magnífica plantilla del curs passat ha quedat desmantel·lada amb els comiats de Moneke, Bako, Thomasson, Sima, Maye i el més que previsible de Francisco. No obstant aixo, el club s'ha mogut amb rapidesa i ja pràcticament té tancat el 'roster' del curs 22-23 a falta tant sols d'incorporar un altre home alt, ja sigui un pivot o un ala-pivot.

El curs passat, el Baxi va meravellar arribant-se a situar tercer de la Lliga Regular. Les lesions el van condicionar en el tram final però l'equip, que va jugar la Copa del Rei per primer cop en gairebé dues dècades, va entrar als play-off. En la competició europea, la Champions League, el Baxi Manresa va arribar fins la final.

Eurobasket, Supercopa i Lliga a tot drap

Als aficionats al bàsquet els espera un setembre frenètic, que començarà amb la celebració de l'Eurobàsket masculí a Alemanya (seu de la fase final), Itàlia, Geòrgia i la República Txeca, de l'1 al 18 de setembre. Posteriorment, els dies 20 i 21 de setembre, es jugarà la Lliga Catalana a Tarragona, amb el Joventut com a rival del Baxi a les semifinals. La Supercopa Endesa tindrà lloc el 24 i 25 a Sevilla, i tres dies després es posarà en marxa la Lliga Endesa 2022-23 amb un Bàsquet Girona-Real Madrid (dimecres 28, a les 21 h) a Fontajau.

Els cinc partits amistosos de la pretemporada del Baxi, en aquest enllaç.

La Lliga Endesa començarà a bon ritme, amb les tres primeres jornades en deu dies. El primer desplaçament del Baxi està previst per l'1 d'octubre, dissabte, a les 20.45 h a Granada.

En el calendari del Baxi també destaca el primer pols contra el Joventut, el dissabte 3 de desembre al Nou Congost, just abans de jugar al WiZink Center contra el Real Madrid el diumenge 11 de desembre a les 12.30 h.

El derbi amb el nouvingut Bàsquet Girona serà el darrer partit de l'any a la Lliga Endesa: en el marc de la jornada 13 que arrencarà l'endemà de Sant Esteve, el pols entre el Manresa i l'equip de Marc Gasol es jugarà al Nou Congost el divendres 30 de desembre a les 21 h.

Una altra fita del calendari és el final de la primera volta, que determina les places de la Copa del Rei, que es jugarà del 16 al 19 de febrer a Badalona. En aquesta 17a jornada, dels dies 21 i 22 de gener, es jugarà un Baxi-Unicaja.

I, com que el calendari és assimètric, els bagencs iniciaran la segona volta rebent el Real Madrid el diumenge 29 de gener a les 12.30 h i, en la jornada següent, visitaran el Joventut (4 de febrer, a les 18 h).

En la jornada 20 hi ha un asterisc: el Lenovo Tenerife, com a campió de la Champions, jugarà la FIBA International Cup, i per tant haurà d'ajornar el partit corresponent a la Lliga Endesa que, ironies de la vida, l'ha d'enfrontar al Baxi Manresa, l'equip al qual va prendre el títol continental.

El Barça-Baxi Manresa arribarà al final de l'hivern: el matx del Palau Blaugrana es disputarà el diumenge 12 de març a les 18.30 h.

I la visita a Girona -curiosament, els manresans afrontaran els tres derbis catalans a casa en la primera volta i a fora en la segona- està programada per la primavera, concretament el dissabte 25 de març a les 18 h.

Si l'equip arriba a les últimes jornades jugant-s'hi alguna cosa, en les quatre últimes dates rebrà el València, anirà a Màlaga per jugar amb l'Unicaja, viatjarà a Lugo per enfrontar-se al Breogán i tancarà la fase regular al Nou Congost fent d'amfitrió del Gran Canaria, el 20 o el 21 de maig.