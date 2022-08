El base Jerrick Harding i el pivot Babatunde Olumuyiwa estan a punt d'aterrar a Manresa. Els dos nous fitxatges de l'equip s'han avançat i han volgut presentar-se ja a l'afició del club manresà abans d'arribar a la capital bagenca a través de dos vídeos que han compartit a les xarxes socials.

Des de Wichita (Kansas), Hardin ha assegurat sentir-se molt agraït de jugar al Baxi aquesta temporada i ha expressat les seves ganes de visitar la ciutat i conèixer l'afició després d'haver sentit dir que és una de les més increïbles de la Lliga. Durant la darrera temporada, Harding ha disputat 37 partits entre la NBL txeca i la Basketball Champions League. En 23,7 minuts ha estat capaç d'anotar 19 punts per partit, capturar 3,4 rebots i repartir 2,5 assistències.

📍 From Whichita, 🇺🇸 Kansas



🛬 Jerrick Harding serà els propers dies a #Manresa, però abans de venir

💬 Envia aquest missatge a l'afició#SOMHIManresa pic.twitter.com/Tsnt6apPQc — BAXI Manresa (@BasquetManresa) 11 de agosto de 2022

Per la seva banda, Olumuyiwa també ha expressat sentir-se eufòric per formar part de l'equip manresà. El jugador nord-americà arriba a la plantilla del club després d'haver estat les dues darreres temporades al MoraBanc Andorra. Qui també s'incorpora al Baxi cedit per l'equip andorrà és l'ala-pivot Tyson Pérez.

👋🏻 Hola @Toonday_07!

🤩 També tenim moltes ganes de veure't pel Nou Congost. Ens veiem aviat!



🙋🏻‍♂️ 'Tunde' Olumuyiwa saluda a la afición

📍 ¡Te esperamos pronto en #Manresa! pic.twitter.com/eZa1AqklPC — BAXI Manresa (@BasquetManresa) 10 de agosto de 2022

Comencen les revisions mèdiques

Aquests dijous el Baxi ha anunciat a través del seu perfil de Twitter que aquesta setmana els jugadors de la plantilla ja han començat a passar les revisions mèdiques. La Clínica Sant Josep, centre encarregat d'efectuar les proves, ha comunicat que els jugadors del Baxi presenten un excel·lent estat de forma. El club començarà en uns dies els entrenaments per a l'arrencada de la nova temporada de la Lliga Endesa 2022-23. El Baxi començarà la lliga amb una revenja de la final de la Champions. L'equip manresà rebrà la visita del Lenovo Tenerife el dijous 29 de setembre a les 21.30 h al Nou Congost.