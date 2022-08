El Baxi presenta la plantilla per revalidar el seu nivell competitiu

La seu de Mútua Intercomarcal ha acollit, aquest migdia, el tradicional acte de presentació de la plantilla del Baxi Manresa per al proper exercici (temporada 2022-23).

El president de Mútua Intercomarcal i expresident del Bàsquet Manresa SAE, Enric Torres; el nou president executiu de l'entitat, Jordi Serracanta, i l'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez han destacat en les seves al·locucions la qualitat de la plantilla que s'ha configurat per afrontar el repte de tornat a ser competitius a la Lliga Endesa i a la Champions Basketball League.

Nou dels tretze jugadors de l'equip (els bases Dani Pérez i Dani Garcia; els escortes Jerrick Harding i Giordano Bortolani; l'ala Guillem Jou; els ala-pivots Tyson Pérez i Marcis Steinbergs i els pivots Marcus Lee i Babatunde Olumuyiwa han estat presents a les dependències de Mútua Intercomarcal. Tot i això, no han pogut assistir a l'acte l'últim fitxatge Justin Hamilton, que encara no ha arribat dels Estats Units; Brancou Badio, Juampi Vaulet i Elias Valtonen. Aquests últims no hi han anat per compromisos amb les seves respectives seleccions.

Les cares conegudes i les no tan conegudes per l'afició del Baxi debutaran contra el Bàsquet Girona el divendres 26 d'agost a Sant Julià de Vilatorta (20:30 h). En total, els manresans disputaran quatre partits durant la fase de preparació, abans del debut a la Lliga Catalana que es jugarà enguany a Tarragona. En una de les semifinals, el 20 de setembre, el Baxi s'enfrontarà al Joventut.