Afabilitat, educació i una inequívoca debilitat per somriure. Aquests són alguns dels trets que caracteritzen els membres de la nova plantilla del Baxi Manresa, almenys fora de la pista. Nou dels tretze jugadors que configuren el nou projecte esportiu liderat per Pedro Martínez van assistir a l’acte de presentació que es va desenvolupar a la seu de Mútua Intercomarcal. Lògicament, el pivot californià Justin Hamilton, que va segellar el seu fitxatge pel Baxi Manresa el cap de setmana passat, encara no ha aterrat a Catalunya. Per la seva banda, l’escorta Brancou Badio i els ales Juampi Vaulet i Elias Valtonen estan concentrats amb les seves seleccions nacionals, Senegal, Argentina i Finlàndia, respectivament.

Després de la greu lesió al tendó d’Aquil·les del peu dret que va tenir la temporada passada, l’ala Guillem Jou torna a gaudir del bàsquet. «Em vaig començar a entrenar a finals de maig. Ho he fet durant tot l’estiu i, des de diumenge, m’he incorporat a les sessions preparatòries de l’equip, això sí, tot fent alguns exercicis amb una càrrega de treball més moderada que els companys, per acabar d’agafar confiança i, sobretot, per evitar sobrecàrregues». Tot i la lògica precaució, Guillem Jou va detallar que «a hores d’ara, no tinc cap molèstia al peu dret». «Crec que en tinc a totes les parts del cos menys al tendó d’Aquil·les», va especificar.

En els tres entrenaments efectuats fins ahir al matí amb els seus nous companys, l’ala ha pogut constatar que els fitxatges «venen motivats i preparats. Saben que a les ordres de Pedro Martínez poden donar un salt qualitatiu important per a la seva carrera esportiva». «Tot just estem agafant el ritme i aprenent els primers conceptes, però pel que fa a actitud, que és una de les primeres coses que es transmeten, la dels nous jugadors està sent molt bona. Arriben amb les ganes i amb la il·lusió de fer-ho bé», va sentenciar. Guillem Jou va certificar que «mantindrem l’estil de joc que ens identifica. Hi ha d’altres equips que tenen més talent que nosaltres i hem de compensar aquest fet amb d’altres recursos, com la nostra energia o el nostre joc alegre i ràpid. Aquestes són característiques que ens diferencien i que hem d’aprofitar, tal com ho hem fet en anteriors exercicis. Per últim, el capità va ratificar que «trobarem a faltar Rafa Martínez». «Sóc conscient que n’haig d’agafar el relleu dins el vestidor i propiciar que hi hagi química entre els jugadors», va concloure.

L’escorta italià Giordano Bortolani, el jugador que la temporada passada va fer 42 punts en dos partits contra el Baxi Manresa amb el Nutribullet Treviso a la segona fase de la Champions Basketball League va admetre que «la facilitat anotadora» és la seva principal característica. «Però no només sóc un triplista» va especificar. «Tinc un bon tir de mitja distància i m’agrada penetrar per deixar safates. Si l’equip ho necessita, també puc jugar de base». «Això sí, haig de millorar en defensa» va reconèixer. El sicilià va relatar que «la bona temporada que va fer el Baxi Manresa el curs passat, va fer que se’n parlés molt a Itàlia. He acceptat la proposta del club per formar part d’aquest equip i per jugar a la millor lliga d’Europa», va manifestar. A més, Giordani Bortolani va assenyalar que nota les repercussions de les seves llustroses actuacions contra el Baxi Manresa. «Sincerament, m’he sentit ben acollit fins i tot abans d’arribar a Manresa. Espero respondre a les expectatives dels aficionats».

El pivot Marcus Lee va descobrir el Baxi Manresa des de Turquia. «Vaig seguir l’equip per la televisió, el curs passat. Va fer un joc molt atractiu. D’altra banda, dos exjugadors del club amb qui tinc una relació d’amistat em van donar molt bones referències de l’entitat i em van transmetre que Manresa és un lloc idoni per millorar l’estatus com a jugador. Per totes aquestes raons, he acceptat l’oferta del Baxi Manresa».

Marcus Lee es defineix com «un jugador que transmet molta energia a la pista i que pot tenir un impacte immediat en el joc. Sóc un gran defensor i, alhora, un basquetbolista capaç de generar joc en atac. Però, per sobre de tot, em sento un jugador d’equip, quelcom del que estic orgullós». El pivot californià ja ha constatat l’ambient que la marea vermella pot generar al Nou Congost. «M’agrada que els aficionats embogeixin amb les accions del seu equip. És un gran avantatge que el Baxi Manresa tingui un públic d’aquesta tipologia», va explicitar.