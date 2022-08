Les altes temperatures difícilment passen desapercebudes a Manresa. Si no que li diguin al nou fitxatge del Baxi, Marcus Lee, que encara s'està adaptant a la ciutat. El pivot nord-americà, que ha aterrat la capital del Bages procedent del Leones de Ponce, s'ha instal·lat en un dels apartaments que el club deixa als jugadors quan venen a l'equip i s'ha queixat a les xarxes socials de la calor que hi fa.

"Com pot ser que hi hagi 29,4 ºC (85 graus fahrenheit) al carrer i 32 ºC (90 graus fahrenheit) al meu apartament? Crec que no he parat de suar d'ençà que vaig aterrar fa una setmana i mitja", explica Lee.

How is it 85 degrees outside but 90 degrees in my apartment?? I don’t think I’ve stopped sweating since I landed a week and a half ago… — Marcus Lee (@JustMarcusLee) 23 de agosto de 2022

El missatge del jugador ha despertat el sentit de l'humor i la ironia d'alguns seguidors del Bàsquet Manresa, que han aprofitat per demanar al principal patrocinador de l'equip, Baxi, una empresa especialitzada en calderes, aerotèrmia i climatització, que resolgui el problema.

"Segur que el nostre patrocinador ja està treballant en la solució, oi, Baxi?" deia @oriol_torruella. Un missatge molt similar el d'@alfonsrm, que recordava que l'empresa "també fa aires condicionats".

Segur que el nostre patrocinador ja esta treballant en la solució, oi @BAXI_ES ?? https://t.co/DxSr7E74pY — Oriol Torruella ||*|| ✊🏻🔥 (@oriol_torruella) 24 de agosto de 2022

Hi ha qui ha aprofitat per fer comparatives amb altres equips, com és el cas de @dani198016, que deia que "és com si el Coosur Betis no tingués oli per cuinar".

En serio @BasquetManresa estàn vivint en apartaments sense aire acondicionat? Això es com si els del @RealBetisBasket no tinguessin oli per cuinar!! — Dani_1980 (@Dani198016) 23 de agosto de 2022

La grada d'animació es preguntava "com és això possible", mentre que @hache_mer4 deia que les altes temperatures corresponen a "Manrakesh (la versió estiuenca de la ciutat)". Aquest mateix usuari l'advertia del clima a l'hivern. "Aviat descobriràs Manrússia (l'edició hivernal de la ciutat, tingues paciència)", va alertar.

Welcome to Manrakesh (Manresa's summer version) my friend!

You'll discover Manrussia (Manresa's winter edition) soon, be patient! 🤣🤣🤣 — Héctor Méndez 🇺🇦🙏No war please (@hache_mer4) 23 de agosto de 2022

Les altes temperatures donen la benvinguda a Lee a la ciutat, on viurà una temporada en què l'equip busca revalidar el seu nivell competitiu després de tancar un any històric.