L'equip de Pedro Martínez, encara molt verd i amb baixes, ha mostrat que té jugadors diferents i que encara s'han d'acoblar, però que el conjunt manté el mateix esperit que la temporada passada. Divendres ha superat el desencert i ha debutat a la pretemporada derrotant un Girona que també s'estrenava en la preparació (73-72) gràcies a un brillant final, amb Bortolani i Harding decidint després d'una segona meitat millorable. Les baixes de Hamilton (malalt) i de Jou (amb molèsties musculars) s'han unit a les de Badio, Vaulet i Valtonen, encara amb les seves seleccions.

En el primer quart del partit el Baxi ha anat a davant quan la seva defensa ha funcionat i ha pogut mantenir el Girona sense anotar. Els homes d’Aíto han estat quatre minuts i mig sense anotar cap punt en la part central del període i ha sigut quan els manresans s'han escapat amb una diferència més àmplia (14-7). Els encerts des de l’exterior han tornat a comprimir el resultat, tot i que el Baxi ha marxat al primer descans amb avantatge (20-16).

Durant aquest temps, ha sorprès el bon estat físic d’un Tyson Pérez que jugava el seu primer partit en més d’un any i que ha anotat els cinc primers punts de l’equip. En els minuts inicials, el Baxi ha volgut fer el joc ràpid acostumat, tot i que amb absències i amb jugadors que s’han d’acoblar. L’absència de Hamilton no ha permès saber quin serà el seu rol envoltat de dos jugadors durs com Olumuyiwa i Lee. Per fora, a Bortolani se l'ha notat neguitós a l’inici i Harding s'ha entonat, amb els sis últims punts del quart, dos triples frontals.

El rebot ofensiu marca diferències

En un pavelló de Sant Julià amb clara superioritat manresana a la graderia, l’exjugador del Nymburk ha seguit amb el seu repertori amb el primer bàsquet de la represa. Aleshores ha sorgit Marc Gasol, encara recuperant-se d’una lesió, per anotar un triple i un bàsquet de dos i mantenir el resultat igualat (22-21). Divendres, però, a la primera part hi ha hagut dos jugadors dels manresans per damunt dels altres, Tyson Pérez, exuberant, i Jerrick Harding (12 punts en la primera meitat), que promet ser un home que assumirà molt protagonisme en atac.

La diferència entre les dues formacions ha vingut determinada pel rebot. El Baxi n'ha capturat 25 en els primers vint minuts per 15 del rival i la diferència en les captures ofensives ha sigut espectacular (12-2). Les segones opcions han donat segons i tercers tirs als manresans i, tot i que Bortolani no s'ha mostrat gens encertat en el tir, un triple afortunat de Dani Pérez i un bàsquet d’Olumuyiwa ha permès arribar amb avantatge solvent (40-34) al descans.

El Girona ha après la lliçó i ha augmentat els centímetres en pista en el tercer període. La feina d’homes com Sorolla i Miletic, jugant tots dos alhora, ha permès controlar millor el cèrcol i trobar més opcions en atac. A més, Franch i Colom han compartit molts minuts junts i això ha permès que el marcador es capgirés. S'ha passat d’un 46-38, després d’un bàsquet de Lee, a un 46-47. El Baxi ha aturat com ha pogut el parcial, entre d’altres amb un triple de Naspler (53-51) i ha marxat a l’últim descans amb un punt de renda (55-54).

De tota manera, el ritme era ara dels gironins, que han trobat un bon Kameron Taylor per escapar-se de sis punts amb dos bàsquets seus (56-62). Fins i tot un bàsquet seu ha donat la màxima diferència (57-65, a 5.39). Però el Baxi ha trobat una bona direcció de Dani García i, entre ell i Olumuyiwa, tornaven a acostar l'equip fins al 65-67. Gasol ha aparegut, primer trobant faltes (21 a 12 contra els manresans) i després amb un triple (67-72, a 2.17) que mantenia el seu equip per davant. Però ara el moment era manresà. Bortolani ha fet un triple que ha permès creure-hi i Harding ha posat l'equip a davant després d'un 2+1 a 47 segons. Bortolani ha clavat un bon tap i, tot i que el Baxi no ha encetat el darrer atac, el Girona s'ha menjat la darrera possessió.

Ja pots votar el millor jugador del Baxi Manresa.