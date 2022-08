El Baxi mostra les primeres armes davant del Girona

Deu dies després de presentar-se, el Baxi Manresa disputa avui els primers minuts de la pretemporada. Ho farà en l’habitual torneig de Sant Julià de Vilatorta (20.30 hores, Esport 3) contra el Bàsquet Girona, conjunt que acaba de pujar a l’ACB i que, dirigit per Aíto García Reneses, encara presenta dubtes en la plantilla, entre absents, acabats d’arribar i possibles fitxatges.

L’equidistància de la seu del partit respecte de les dues ciutats fa preveure una gran entrada al pavelló, al qual es podrà accedir pagant 8 euros o aportant 3 kg de menjar per donar a Caritas o al Banc d’Aliments. Per la banda manresana, tots els jugadors del primer equip que són a Catalunya estan disponibles. Falten Valtonen, Vaulet i Brancou Badio, concentrats amb les seves seleccions. Aquests dies s’han estat entrenant amb l’equip Naspler, Sagnia i Hustak i és probable que dos dels tres, o tots tres, entrin a la convocatòria per a avui.

En la prèvia, el base mataroní Dani García va explicar als mitjans del club que «ens falta moltíssim, però ens estem preparant bé per a la pretemporada. Estem ajudant els companys perquè entenguin com volem jugar. Personalment, em trobo bé després de la lesió de final de temporada».

Una de les novetats, el nord-americà amb ascendència de Sierra Leone Babatunde Olumuyiwa, reconeixia que «els entrenaments amb el Pedro són durs, però m’agraden i tinc ganes de veure què podem aconseguir».

Dos acabats d’arribar

Per la banda gironina, l’equip d’Aíto va incorporar ahir als entrenaments Quino Colom, descartat per la selecció, i també va arribar l’últim fitxatge, el pivot serbi de 2,14 metres Dusan Miletic. Els altres disponibles són els bases Pol Figueras i Josep Franch, l’escorta Kameron Taylor, l’ala Ondrej Hanzlik, l’ala-pivot Eric Vila i el pivot Jaume Sorolla. Es troben concentrats amb les seleccions els argentins Máximo Fjellerup i Pato Garino i el croat Roko Prkacin, amb la qual cosa avui segurament hauran de convocar un mínim de quatre jugadors vinculats. L’equip està a l’espera de contractar Pierre Oriola i de recuperar el president-jugador Marc Gasol, ara lesionat.