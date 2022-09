Els abonats i aficionats del Baxi Manresa tenen una nova cita de pretemporada: un partit de presentació al Nou Congost. El rival serà d'entitat: el KK Partizan de Belgrad, equip que disputarà l'Eurolliga aquesta temporada. Els abonats del Baxi Manresa tindran l'entrada gratuïta al pavelló pel partit del proper dimecres 14 de setembre a les 19:45.

La pretemporada del BAXI Manresa suma un compromís als 4 partits previs a la Lliga Catalana. L'equip farà un partit que servirà per tenir el primer contacte amb la seva afició i a casa. Pels no socis, uns dies abans del partit es posaran a la venda entrades del BAXI Manresa-KK Partizan per internet.