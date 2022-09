El virus FIBA fa refredar l’ACB

«Abans ens agradava molt l’NBA i ara no ens agrada tant perquè hi ha massa partits. Això vindrà cap aquí. De fet, ja és aquí. Un dia hi ha finestres i l’endemà, portes petites [portezuelas]». Va ser la frase d’Aíto García Reneses, amb la sorna habitual, abans del partit que el seu actual equip, el Bàsquet Girona, va jugar contra el Baxi Manresa divendres passat a Sant Julià de Vilatorta. Abans, en la presentació dels manresans en la pretemporada, el seu entrenador, Pedro Martínez, va arribar a qualificar la situació de «merda» que afecta tots els equips. Fins ara era famós el virus FIFA en el futbol. Ara agafa volada el virus FIBA en el bàsquet, que està afectant tots els equips que formen part de l’ACB, en més gran mesura o més petita, i la seva planificació de la propera temporada.

Perquè des que els conjunts de la Lliga Endesa han començat a treballar per al curs 2022-23, setanta dels seus jugadors han estat convocats per a les respectives seleccions estatals. Primer va ser per a les anomenades Finestres FIBA, les eliminatòries de classificació per al Mundial 2023 que es jugarà d’aquí a un any a Indonèsia, Filipines i el Japó. I ara, per la disputa de l’Eurobasket, que va arrencar ahir i s’acaba el dia 18, i el FIBA AmeriCup, que comença la propera matinada i finalitza el dia 11. El total, només setze basquetbolistes, entre els quals el senegalès del Baxi Brancou Badio, s’han pogut incorporar als entrenaments dels seus equips. Són jugadors que només disputaven finestres o bé africans, que no tenen torneig continental aquest estiu. Els altres 54 segueixen concentrats i encara falta força dies perquè tornin.

D’aquests últims, el conjunt manresà té dos elements, el finlandès Elias Valtonen, que participa amb Finlàndia en l’Eurobasket, i l’argentí Juampi Vaulet, en l’AmeriCup. A més, tots dos ocupen la mateixa posició a la pista, la de tres, la qual cosa, unida a les molèsties físiques de Guillem Jou, que no va jugar a Sant Julià, provoca que el lloc de tres vagi coix per a l’equip de Pedro Martínez.

Fins a vuit en un equip

Si fem un repàs als divuit equips de la Lliga Endesa, només el Monbus Obradoiro ha pogut recuperar totes les peces. Els germans Scrubb van jugar les finestres, però no el torneig continental amb Canadà. A l’altra banda, el campió de lliga, un Reial Madrid que ha cedit fins a vuit basquetbolistes, dos dels quals, Hezonja i Musa, són nous fitxatges i, per tant, s’hauran d’adaptar ràpid a l’equip. Almenys han recuperat Tavares, cosa que no passa al Barça, amb set cedits, quatre dels quals (Satoransky, Kalinic, Vesely i Tobey] són noves incorporacions. I encara han tingut sort els blaugrana de no cedir cap jugador a l’equip estatal.

A la banda alta, amb sis, hi ha un Unicaja que no va viure la millor de les temporades l’any passat, un equip que no sol ser a les travesses per aspirar als títols com l’UCAM Múrcia, i el campió de la Lliga de Campions, el Lenovo Tenerife. Tots tres han recuperat un home de les finestres. Amb cinc hi trobem el Cazoo Baskonia i el València i amb quatre, un acabat de pujar com el Bàsquet Girona, tot i que Quino Colom va ser un dels descartats per Scariolo per a la selecció espanyola.

A l’altra banda, amb una sola aportació, el Carplus Fuenlabrada, el Surne Bilbao, el Río Breogán i el Covirán Granada, l’altre acabat de pujar. El virus remetrà a mig mes. Serà el moment de valorar quines han estat les seves conseqüències.

Els jugadors del Baxi Valtonen i Vaulet s’estrenen entre avui i demà en els tornejos continentals El Baxi Manresa aporta dos jugadors als tornejos continentals, d’Europa i d’Amèrica, que es disputaran aquests dies. Al Vell Continent, Elias Valtonen és un fix de l’emergent selecció finlandesa, que avui a les dues de la tarda s’enfronta a Israel a Praga en el primer partit del grup D. Els finlandesos, que fa uns dies es van classificar per al Mundial, intentaran aconseguir una de les quatre primeres posicions, que donen accés als vuitens de final, d’una llista que, a part d’ells i els hebreus, completen els Països Baixos, Polònia, la República Txeca i Sèrbia. Per la seva banda, Juampi Vaulet s’estrenarà demà a la tarda, hora d’aquí, amb la selecció argentina que disputa l’AmeriCup. El partit inicial és contra la dèbil Illes Verges a les 18.40 hores. Completen el grup Puerto Rico i la República Dominicana i passen els dos primers i els dos millors tercers dels tres grups.