La històrica temporada 2021-22 del Baxi Manresa, que va tenir com a punt més àlgid la final de la Final Four de Bilbao, ha quedat immortalitzat en un llibre "Una temporada per recordar", format per fotografies de Joaquim Alberch, textos i coordinació del cap de comunicació del club, Damià Badia, i un pròleg de l'entrenador Pedro Martínez. Editat per Parcir, l'obra es presentarà el 12 de setembre, a les 19 h, al pati del Kursaal.

Més de 150 pàgines d'imatges a tot color que permetran els aficionats del Bàsquet Manresa tenir un record d'un any molt especial. S'hi han recollit imatges de la Copa del Rei Granada, el desplaçament massiu per a la Final Four de Bilbao i els incomptables partits amb celebracions al Nou Congost, començant pel títol de la Lliga Catalana. "Una temporada per recordar" es podrà comprar per 17 euros i ja s'oferirà durant l'acte de presentació del Kursaal. En aquesta presentació hi seran Alberch i Badia, a més del president del Bàsquet Manresa, Jordi Serracanta, i diversos protagonistes de la temporada passada.