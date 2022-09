L’ACB va donar a conèixer ahir dos canvis en la normativa per a la propera temporada encaminats a agilitzar i fer més dinàmic el joc. Les variacions van referides als serveis de banda i fons en camp propi i a l’ús de la repetició instantània per part dels àrbitres.

La primera suposa un retorn a una norma anterior i farà que els àrbitres no toquin la pilota abans dels serveis de banda i fons en camp propi durant els 38 primers minuts de joc. Els jugadors la podran posar en joc ràpidament, la qual cosa, segurament, facilitarà que hi hagi més contraatacs i transicions. En els dos últims minuts i en les pròrrogues, sí que hauran de tocar la pilota. La FIBA ho ha validat només per a les competicions ACB.

Pel que fa a l’altra regla, es dotarà els entrenadors de dues possibilitats, una més que fins ara, de demanar un challenge, és a dir, una revisió de jugada a través de la repetició instantània. Si la decisió final és al seu favor, el mantindrà i, si no, el perdrà. En els 38 primers minuts, els àrbitres veuran molt reduïdes les possibilitats de revisar les jugades. En els dos darrers minuts i pròrrogues, es podrà consultar en les mateixes accions que fins ara i els entrenadors perdran un challenge. Si en tenien dos, es quedaran en un i si en tenien un, en cap.

El tècnic del Baxi, Pedro Martínez, ha declarat al respecte a l’ACB que «el bàsquet és per a jugadors lents i que prenguin decisions ràpides. Em sembla molt bé» la nova mesura.