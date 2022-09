Dues setmanes i un dia després de guanyar contra el Bàsquet Girona (73-72) a Sant Julià de Vilatorta, el Baxi Manresa reprèn els partits de pretemporada amb públic aquest vespre a Menorca. El torneig Ciutat de Maó servirà perquè la formació de Pedro Martínez analitzi en quin estat es troba després de molts entrenaments i a poc menys de tres setmanes per a l’inici de l’ACB.

El club va informar ahir que, a part de les absències d’Elias Valtonen, que demà es juga l’accés als quarts de final de l’Eurobasket amb Finlàndia contra Croàcia, i Juampi Vaulet, que actua aquesta nit, a partir de les deu, contra Estats Units en les semifinals de l’AmeriCup, no hi ha més baixes a l’equip. Hauria de ser, per tant, l’oportunitat de veure per primer cop Justin Hamilton, absent a Sant Julià segons el Baxi per malaltia, i potser també Guillem Jou, amb molèsties aquell dia.

El rival d’avui, a les 20.30 i a través del canal de YouTube del Bàsquet Menorca, serà el conjunt illenc, l’Hestia, que jugarà a LEB Plata i està preparat per l’extècnic de l’Estudiantes Javi Zamora. L’ucraïnès Viatxeslav Kravtsov, ex del Saragossa, el València, el Burgos i el Fuenlabrada, entre d’altres, és la seva principal estrella. Abans, a les sis, hauran jugat el Gran Canària i el Girona. Els partits de demà tenen els mateixos horaris.

Naspler, cedit al Zamora

D’altra banda, el mateix club va explicar ahir a través de les xarxes socials que el base Toni Naspler jugarà cedit al CB Zamora, rival del Menorca a la LEB Plata, la temporada vinent. Naspler, que ja va debutar en el primer equip, va estar cedit al Zentro, de la mateixa categoria, en el curs anterior.