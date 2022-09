Dels resultats de la pretemporada es poden extreure poques conclusions i d’aquesta, encara menys. La falta d’elements en moltes formacions provoca que no es puguin comparar forces. Tot i això, el Baxi fa la cara que va per un bon camí. Potser l’equip no serà tan espectacular com el de la passada temporada, però els seus jugadors tenen els conceptes clars i el joc, encara no que no és exactament igual, conserva fonaments ja coneguts al Congost. Diumenge, a més, la feina de l’últim mes, meritòria tenint en compte la quantitat de novetats a la plantilla, ha tingut premi.

L'equip de Pedro Martínez ha derrotat per 86-66 el Gran Canària i s'ha endut amb claredat el torneig Ciutat de Maó. Era cert que el Baxi tenia dues baixes, més la de Jou, però el Gran Canària, amb sis, estava més afectat. No hi eren Bassas, aquest per lesió, Albicy, Slaughter, Brussino, Benite i Balcerowski. Un fet a tenir en compte i que ha condicionat la igualtat del partit. La novetat d'inici ha sigut situar Harding de base, una variant que sempre es pot utilitzar i que ha donat resultat, ja que el nord-americà ha anotat el primer triple i cinc dels primers set punts. Un altre triple de Bortolani i un bàsquet, el segon, de Hamilton, deixaven un 12-0 per marcar la línia. El Gran Canària només ha pogut anotar, de tres, quan ja havien passat més de cinc minuts de joc. Amb l'entrada de Stevic, ha semblat que els insulars trobaven més espais a sota la cistella, tot i haver d'aguantar una esmaixada monumental de Sagnia. S'han arribat a situar a set punts, tot i que Dani García els ha eixamplat a nou. En el segon quart, tot i un bàsquet inicial de Bortolani han arribat els millors minuts canaris. Entre Inglis i Diop han retallat l'avantatge a quatre punts. Però Bortolani i Steinbergs, des de la línia de tres han tornat al doble dígit d'avantatge. Aquest ha crescut amb una bona defensa que precedia cistelles d'alt percentatge. El Baxi ha arribat a tenir disset punts de renda (40-23), gairebé els mateixos que al descans. A la segona meitat hi ha hagut temps de sobra perquè el Gran Canària pogués recuperar la distància perduda, però cada cop que feia un intent d'aproximar-se en el marcador, el Baxi mostrava qualitat en els seus homes. Així, tot i un triple inicial de Bortolani (46-27), el Gran Canària ha trobat l'interior amb Inglis i, gràcies als seus punts, s'ha arribat a situar a onze punts (51-40). Però aleshores trobava un triple de Hamilton, o un seguit de bones accions interiors de Tyson i Olumuyiwa que deixaven les coses igual. A més, un triple sobre la botzina del tercer període de Dani García situava quinze punts i abaixava la moral dels canaris. En el darrer quart ha tornat a aparèixer Harding, amb un pentinat a l'estil Francisco, per demostrar que serà estimat al Congost. Triples, bàsquets a mitjana distància i un tap espectacular per matar el duel. Aquest ha anat esllanguint i la diferència ha crescut a vint punts. Dimecres, els aficionats manresans tindran l'oportunitat de gaudir del seu nou equip al Congost, en l'amistós contra el Partizan. Hi ha ganes de fer-ho.

