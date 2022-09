El Baxi Manresa va fer ahir una passa més en el rodatge de pretemporada derrotant de manera lògica (72-100) un rival de dues categories menys, l’Hestia Menorca, i entrant a la final del torneig Ciutat de Maó, que disputarà avui (20.30 hores), contra el Gran Canària. Va debutar Justin Hamilton i segueix de baixa Guillem Jou en un partit en què va tornar Brancou i en què els nous jugadors van sumar minuts de qualitat a l’espera de compromisos més exigents.

Això que el primer quart no va ser fàcil per als manresans. La combinació de la motivació local i la falta d’intensitat i el desencert visitant va provocar que els illencs s’escapessin de fins a 11 punts (15-4). Un home, l’ucraïnès Kravtsov, qui molt probablement trobarà un equip de categoria més alta que el menorquí, va fer molt mal a la pintura. A més, el Baxi tirava en males situacions, sobretot Harding, i els locals anotaven amb facilitat. Amb el bàsquet de Longarela, Pedro Martínez va decidir refrescar conceptes.

Reacció ràpida

A partir d’aquest moment, amb l’entrada a pista de Tyson Pérez, el Baxi es va posar les piles. Un bàsquet i un robatori de pilota de l’hispanodominicà van encapçalar un parcial de 0-7, completat per un triple de Bortolani. El debut en la pretemporada de Brancou Badio va ajudar a intensificar la defensa. Tot i això, l’Hestia va tornar a adquirir vuit punts després d’un triple de Suárez. L’acció, amb falta sobre Dani Pérez no indicada, va provocar les protestes de Pedro Martínez, i els àrbitres van indicar dues tècniques, a ell i a la banqueta. El Menorca ho va aprofitar per aconseguir la màxima diferència (24-14).

Tot i això, uns bons moments dels bases van propiciar que el Baxi només perdés de quatre al final del període i que la cacera continués en els primers minuts del segon període. Un bàsquet de Longarela va ser el cant del cigne insular, ja que Hamilton, ara més encertat que a l’inici i amb un triple, va restablir la primera igualtat des del 0-0 inicial (30-30). Un altre tirs de tres del nord-americà va donar el primer avantatge (32-33) i el Menorca ja no va poder empatar més el partit. El Baxi va prémer l’accelerador fins al descans i es va escapar de deu, després d’un triple de Tyson i una cistella de Badio (37-47)

Amb aquest resultat, ja era complicat pensar que els locals podrien capgirar el resultat, tot i que ho van intentar en l’arrencada, amb encerts de dos bons jugadors com són Sanz i Tamayo. Però amb 43-49, un altre parcial de 0-12 ja va posar punt final a totes les aspiracions de poder donar la sorpresa. En el Baxi, a més, va debutar el jove jugador malià Ladji Coulibaly, de 16 anys i procedent del Sant Cugat, un projecte de futur de 2,09 metres que es va estrenar amb un triple.

El Baxi va marxar de 29 punts (49-78) i va abaixar el pistó en els últims deu minuts, més pendent d’adaptar-se a la nova normativa de servir de banda sense que l’àrbitre toqués la pilota. L’Hestia va intentar maquillar el resultat i es va arribar a acostar a vint punts, però una altra accelerada final va deixar l’avantatge en 28. Avui es podran extreure més conclusions contra un rival ACB.