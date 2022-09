Un llibre per fer inoblidable l'últim prodigi del Baxi

El primer partit del Bàsquet Manresa que el fotògraf Joaquim Alberch va perpetuar a través de les imatges de la seva càmera va ser un duel entre els manresans i l’Oximesa Granada amb l’ascens a la Lliga ACB en joc.

Quasi trenta-set anys després, l’hivern passat, quan jugadors com Sylvain Francisco, Joe Thomasson, Chima Moneke i Ismaël Bako ja havien evidenciat que tenien una connexió especial amb l’afició del Baxi Manresa i la classificació de l’equip de Pedro Martínez per jugar la fase final de la Copa del Rei estava a punt de segellar-se, l’avinyonenc establert a Santa Maria d’Oló va tenir la intuïció que el curs esportiu 2021-22 seria inoblidable. Aleshores, va plantejar a Damià Badia, cap de comunicació de l’entitat, «la possibilitat de recollir en un llibre les imatges més representatives» dels esdeveniments que s’albiraven a l’horitzó.

Les consecucions posteriors de la plantilla liderada per Pedro Martínez van ultrapassar les expectatives més agosarades i la connexió dels basquetbolistes amb l’afició va transmutar la riuada de manresans i bagencs que van viatjar a Granada en la marea vermella que va inundar Bilbao i que va despertar l’admiració de tot Europa amb la seva passió cívica.

Sylvain Francisco, Joe Thomasson, Chima Moneke, Ismaël Bako i els seus companys van ser la gènesi del fenomen social que, a hores d’ara, anomenen la marea vermella i van completar un exercici prodigiós que va convèncer Damià Badia i Joaquim Alberch que era imprescindible editar l’obra «Una temporada per recordar». Damià Badia va reconèixer durant l’acte de presentació del llibre de fotografies que «prendre la decisió de tirar endavant el projecte va ser el més fàcil de tot el procés», oimés quan els autors van comptar de seguida amb la complicitat de l’editorial Parcir Edicions Selectes.

La tria de les quasi 500 fotografies que configuren «Una temporada per recordar» i trobar la manera d’organitzar les imatges d’una manera lògica i entenedora van ser reptes més difícils d’entomar i superar. El cap de premsa del Baxi Manresa va revelar que «la primera selecció d’imatges la integraven 4.000 fotografies». Per tant, fer la tria definitiva ha comportat descartar-ne set de cada vuit. Pel que fa a l’organització interna de l’obra, els autors han optat «per aplegar cada etapa de l’exercici, la pretemporada, la consecució de la Lliga Catalana, el primer tram de la Lliga ACB, la primera fase de la Champions Basketball League, etc. en un capítol, seguint l’ordre cronològic del curs, tot i que en alguns moments les dates s’han hagut d’encavalcar per no perdre la coherència del relat», va exposar Damià Badia.

Joaquim Alberch va confessar que la seva fascinació per la fotografia es remunta a la infantesa, quan «en sortir de l’escola, me n’anava a un bar d’Avinyó per veure totes les fotografies que s’havien publicat als diaris del dia i els acaparava fins que el propietari de l’establiment els requisava per posar-los a disposició dels clients». «Jugava a futbol i vaig renunciar a una hipotètica carrera com a porter per iniciar-me com a fotògraf de proves motociclistes els caps de setmana», va explicitar. Les imatges de l’avinyonenc són l’eix central d’una obra vertebrada pels textos de Damià Badia. Joaquim Alberch va fer pública la seva predilecció «per la sèrie de fotografies que recullen el decisiu triple de Dani Pérez en un duel contra l’Iberostar Tenerife i la seva emotiva reacció» i Damià Badia va revelar la seva debilitat «per una imatge d’una parella que es fa una selfie amb la marea vermella com a teló de fons». Jordi Serracanta, president executiu del Bàsquet Manresa SAE, va qualificar l’obra com l’estri ideal per «rememorar una temporada inoblidable» i Damià Badia va concloure que «la victòria més important del Baxi Manresa, la temporada passada, va ser la social», la generació de la marea vermella.