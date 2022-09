El Baxi cau en una presentació en què només va 2,7 segons per darrere (96-98)

El Baxi Manresa ha caigut derrotat en un partit de presentació a casa en què només va anar 2,7 segons per darrere en el marcador. Els locals han arribat a dominar fins a 17 punts a l'inici, però el Partizan ha imposat la seva qualitat al final, ha aprofitat la falta de pivots, eliminats per faltes, dels catalans i el pivot Vukcevic ha segellat la victòria quan ja no hi havia temps per reaccionar.

El Baxi ha semblat que sortia més connectat al partit. Amb Harding de base, l’italià Bortolani ha connectat un dels molts triples que sembla que anotarà enguany i després una mena de bomba per situar el 5-3. A l’altra banda, només ha inquietat Andusic amb un 2+1 i dos tirs lliures errats per Lessort i els canvis matiners amb entrada de Dani Pérez i Steinbergs han donat una empenta a un equip que, amb triple de Harding i robatori de Dani Pérez ha provocat que Zeljko Obradovic, el tècnic serbi, hagi aturat el partit amb 12-3 en contra.

De fet, la diferència encara ha crescut més, fins als disset punts, després que el públic s'inflamés per una falta antiesportiva de veritat de LeDay a Steinbergs, a qui ha donat un calbot tan espectacular com involuntari. El mateix letó ha clavat un triple en la següent jugada i ha deixat el resultat en 22-5. Els manresans han sabut pressionar bé totes les línies de passada, han provocat mals tirs i han controlat el rebot per sortir bé en contraatacs. Un tram final de quart excepcional de Tyson Pérez ha permès mantenir la diferència, tot i que un triple final de Punter ha deixat l’avantatge en només 12 punts.

En el principi del segon quart, el partit s'ha embrutat. Una sèrie de protestes d’Obradovic, que ha vist com li havien indicat una altra antiesportiva al seu equip i una falta en atac dubtosa ha propiciat que els àrbitres deixessin d’indicar dues faltes seguides per banda i Dani Pérez ha rebut un cop a la boca pel qual ha hagut de ser atès al vestidor.

El Partizan ha tret partit de la confusió per rebaixar de tros els deu punts de desavantatge, amb una acció de quatre punts de Lessort (41-34). Però el Baxi tenia un segon aire provinent de la banqueta. Un triple de Badio ha iniciat uns altres bons minuts locals, amb una contra de Bortolani i una altra anotació de Tyson que han establert un 53-38 reduït de cinc punts entre Exum i Punter a la mitja part (53-43) en un recital ofensiu de les dues bandes.

En el tercer període, tot i que el Partizan ha arrencat acostant-se a cinc punts (53-48), el Baxi ha reaccionat ràpidament. Tres tirs lliures anotats per Bortolani han permès el seu equip tornar a establir-se en els deu punts de diferència i estar-s’hi una estona. Ara, el Partizan ha pressionat molt més en defensa i ha trobat vuit punts seguits per tornar a aproximar-se (66-61). Els bagencs han tornat a tibar de la mà de Harding (66-54), però els serbis han trobat una mina ficant pilotes a un Lessort que anotava i carregava de faltes els pivots visitants, tot i algun tir lliure errat (74-70). Un triple de Bortolani ha donat una mica de marge als amfitrions (77-70) abans del tram final.

En el tram decisiu, un triple de Vukcevic ha tornat a aproximar els balcànics. Però Padrós ha indicat una antiesportiva seguida d'una tècnica a Punter i els locals han fet una jugada de sis punts, amb triple inclòs de Dani García (83-73). Tornava a fer pujada per al Partizan, i encara més com una falta en atac de Petrovic per un cop de colze a Dani García ha acabat amb Punter expulsat per una segona tècnica. El tir lliure posterior de Hamilton i un triple de Dani Pérez han deixat el 87-75.

Però el Baxi s'ha atabalat en atac, sense trobar opcions clares per anotar i els triples de Trifunovic i Exum, a més d'un bàsquet de Nunnally, han provocat el 89-87 i el temps mort de Pedro Martínez a 4.02.

El Baxi ha estat a punt de perdre la pilota, però l'ha recuperat i Tyson ha esmaixat. Les errades s'han succeït per les dues bandes. Koprivica només ha anotat un tir lliure i Harding ha respos amb un triple (94-88) que ha fet que Obradovic aturés el joc a 2.17. El Baxi ha perdut Olumuyiwa per faltes i tenia els pivots carregats, a part de la baixa de Lee, novament per lesió. Koprivica ha tornat a reduir des dels tirs lliures. Era un carrusel de faltes i de canvis ofensius i defensius entre Bortolani i Sagnia. Harding només ha anotat un tir lliure a 1.52 (95-90) i, tot i que el Partizan ha perdut la pilota posterior, també se l'ha menjat el mateix base-escorta nord-americà i encara faltava 1.16. Un altre temps mort.

Obradovic ho ha aprofitat per fer la jugada habitual del Baxi, la de Brad Stevens als Celtics, perquè Andusic la clavés de tres. A més, Dani Pérez ha perdut la bola a 52 segons per 95-93 i Hamilton ha comès la cinquena falta, a 44. Lessort ha errat dos tirs lliures, però ha recuperat la pilota en el rebot i ara els tirs eren per a Nunnally, que ha fallat el segon llançaament. A més, Koprovica feia falta a Tyson Pérez en la lluita pel rebot a 35 segons (95-94). El dominicà també ha errat el segon (96-94) i Lessort ha rebut falta de Sagnia a sota la cistella. Aquest cop els ha ficat tots dos i, a sobre, Steinbergs ha fet falta en atac en un bloqueig. El Partizan ha tingut la pilota per guanyar el partit i Vukcevic ha aprofitat una passada de Nunnally per posar per primer cop el seu equip per davant a 2,7 segons per al final. Fallava el tir lliure, però era igual. El 96-98 ha estat el resultat final.