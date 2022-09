El Baxi cedeix davant del potencial del Baskonia (81-99)

El Baxi Manresa ha perdut per segona vegada seguida en la pretemporada en caure per 81-99 contra un rival d'Eurolliga, un Cazoo Baskonia molt més intens i encertat que 24 hores abans davant de l'UCAM. Els bagencs han afegit la baixa de Harding, per un cop a la cama, a les molèsties a l'esquena de Lee i les de Jou i també al fet que Valtonen ha arribat aquest divendres de l'Eurobasket. En canvi, ha pogut jugar Vaulet per primer cop. L'equip de Pedro Martínez ha pagat la potència a la pintura del seu rival i també l'encert exterior d'homes com Marinkovic al tercer període.

El Baxi ha arrencat amb problemes a darrere, sobretot en el bloqueig directe. Tret d’un triple de Hommes, han estat els pivots del Baskonia els que s'han posat les botes amb accions de Kotsar i Sedekerskis que han provocat que el conjunt basc s’avancés amb un 2-9 i obligués Pedro Martínez a demanar temps mort. L’equip ha reaccionat, sobretot en atac, després de l’entrada a la pista de Dani García i amb encert de Sagnia en el tir i en l’esmaixada. En els següents minuts, els manresans han trobat millors situacions ofensives i, amb Hamilton i Tyson Pérez en pista, han pres l’accelerador en defensa. Així, coincidint amb l’entrada de Vaulet, un triple del jugador dominicà ha servit per empatar el partit a 17. En el tram final, però, un parell de desatencions defensives han deixat que Costello, a sota de la cistella, i Giedraitis, de tres, donessin tres punts al seu equip al primer descans (18-22). El Baskonia imposa el seu físic L’inici del segon quart no ha estat gens bo. Tot i dos tirs lliures de Hamilton, el Baskonia ha tret el partit de posar un equip molt físic a la pista i un triple de Costello ha situat nou punts de diferència per al seu equip (20-29). Ha semblat que el Baxi aturava el cop, amb un 2+1 de Tyson, però el ritme era del Baskonia i Kotsar i Sedekerskis, aquest aprofitant que Hamilton i Vaulet s’havien molestat en el rebot, posaven la màxima distància a favor (25-38). En els últims instants, malgrat un triple de Hommes, el Baxi ha reaccionat de la mà de Steinbergs. Ha controlat millor el rebot defensiu i un triple de Dani Pérez deixava set punts de dèficit (34-41) remuntables al descans. A la represa ha aparegut Marinkovic i ha encertat des de la línia de tres punts fins a quatre vegades. Va ser l’arma del Baskonia per mantenir el seu conjunt per damunt dels deu punts. Perquè de no haver estat per això, segurament el Baxi s’hauria acostat més. Bons minuts primer d’Olumuyiwa i després de Tyson, unint-se a un triple de Hamilton, han establert el 50-58. Però el quart triple del serbi abans de ser canviat feien mal (50-61). Els últims minuts de quart del Baxi han estat bons per a Dani Pérez, que ha dirigit i anotat per posar el 58-66. Però els bascos han tornat a trobar encert al final i s'han tancat millor en defensa per a un parcial de 2-12, amb triple final de Costello, ha deixat un resultat difícil de recuperar faltant deu minuts (60-78). De tota manera, el Baxi ha començat bé el període final, amb una bona defensa i cinc punts que han provocat que Joan Peñarroya aturés el partit amb 65-78 a 7.49. El duel ha entrat en una fase més descontrolada i d'intercanvi de cistelles i cinc punts seguits d'Olumuyiwa han fet pensar que encara hi havia opció, a 5.25 per al final amb el 72-82. Hommes ha tallat una mica la reacció amb quatre punts seguits i la diferència ha semblat tornar-se a estabilitzar per damunt dels deu punts. El cansament ha aparegut en les dues bandes i també les imprecisions. Un triple de Raieste ha tornat a dilatar l'avantatge fins al 75-91 i els instants finals ja només han servit perquè el Baskonia ampliés l'avantatge.