El Baxi Manresa obrirà la Lliga Catalana ACB 2022 aquest dimarts contra la Penya (18.45 h) al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Ho farà amb alguns jugadors tocats o acabats d'arribar i que seran dubte fins a última hora. El darrer a afegir-se a aquesta llista, segons ha explicat aquest dilluns el propi club, és Babatunde Olumuyiwa, amb molèsties a la planta del peu.

L'equip bagenc és el vigent campió de la competició, després d'imposar-se per 81-70 al Barça en la final de l'edició del 2021. Enguany, però, la plantilla s'ha renovat amb profunditat i caldrà veure si el tècnic Pedro Martínez ja podrà fer jugar Juampi Vaulet i Elias Valtonen, que han disputat fins fa poc l'Eurobasket, i si Marcus Lee s'ha recuperat dels problemes a l'esquena que l'han tingut assegut bona part dels partits de la pretemporada. Guillem Jou, per la seva banda, continua recuperat-se de la seva greu lesió.

El Joventut, entrenat per Carles Duran, va rendir a un gran nivell la temporada anterior, i enguany buscaran mantenir la bona marxa de resultats. Els verd-i-negres, que segueixen comptant a la seva plantilla amb homes importants com Guillem Vives, Andrés Feliz, Pau Ribas, Joel Parra i Ante Tomic, s'han reforçat amb les incorporacions de Kyle Guy, Henry Ellenson, William Howard i Leonardo Okeke.

En la prèvia del partit, Pedro Martínez ha explicat que «coneixem coses del Joventut, però altres no, tenen algun jugador nou del qual no tenim massa informació. Com sempre, estem més preocupats per nosaltres que pel rival, i més en aquestes alçades de la temporada».