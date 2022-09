El Baxi Manresa inicia la defensa del títol de la Lliga Catalana contra el Joventut

El vigent campió de la Lliga Catalana ACB, el Baxi Manresa, inicia avui la defensa del ceptre que va conquerir ara fa un any i escaig, quan els vermells van sotmetre el poderós Barça de Sarunas Jasikevicius a la final de la competició disputada al Nou Congost (81 a 70). Aquell èxit va ser el preludi d’una temporada inoblidable socialment i esportiva.

Aquest setembre, el context és semblant al d’un any enrere, abans de jugar la semifinal contra el Morabanc Andorra (82 a 79). No en va, el director esportiu del Baxi Manresa, Xevi Pujol, i el tècnic, Pedro Martínez, han hagut d’encarar la tasca de reconstruir la plantilla durant l’estiu i de trobar els jugadors idonis per bastir un projecte esportiu il·lusionant per fer oblidar les prestacions de Sylvain Francisco, Joe Thomasson, Chima Moneke i Ismaël Bako.

Enguany, però, hi ha un element que afegeix més dubtes dels habituals a l’hipotètic rendiment de tots els equips de la Lliga ACB. La celebració de l’Eurobasket que va finalitzar diumenge ha impossibilitat a les divuit formacions que configuren la competició entrenar amb la totalitat de les seves noves plantilles i les lesions més o menys greus d’alguns basquetbolistes han fet encara més difícil el treball dels entrenadors. Pedro Martínez va tornar a incidir, ahir, sobre aquesta qüestió. El tècnic barceloní va emfasitzar que «la feina que hem desenvolupat aquesta pretemporada no ha estat la ideal. No ens hem pogut entrenar bé per diverses raons: pels jugadors que han arribat tard, per les lesions». «No, aquesta no ha estat la pretemporada que ens hauria agradat completar», va insistir Pedro Martínez.

Tot i això, i amb el bagatge dels cinc partits de preparació jugats fins ara (tres victòries i dues derrotes), avui, al Palau d’Esports Catalunya de Tarragona, el Club Joventut espera el Baxi Manresa en la primera semifinal de la 43a edició de la Lliga Catalana. El partit s’iniciarà a les 18.45 hores i serà retransmès per Esport3. La segona semifinal enfrontarà el Barça i el Bàsquet Girona (21 hores).

Carles Duran continua a la banqueta d’un conjunt verd-i-negre que manté a la plantilla deu jugadors (Guillem Vives, Andrés Feliz, Pau Ribas, Albert Ventura, Pep Busquets, Joel Parra, Zsombor Maronka, Yannick Kraag, Ante Tomic i Simon Birgander). Els badalonins han compensat les baixes del base Ferran Bassas (CB Gran Canària) i dels ala-pivots Derek Willis (Reyer Venècia) i Vladimir Brodziansky (Istanbul Bahçesehir) amb els fitxatges de l’escorta Kyle Guy (Miami Heat), dels ala-pivots Henry Ellenson (Monbus Obradorio) i William Howard (Asvel Villeurbanne), i del pivot Leonardo Okeke (Olimpia de Milà).

Respecte a les hipotètiques prestacions del nou projecte esportiu del Club Joventut, Pedro Martínez va reflexionar que «coneixem coses d’ells i d’altres no, doncs tenen alguns jugadors nous dels quals no tenim gaire informació. Així doncs, farem com fem sempre, preocupar-nos més del nostre joc que del de l’oponent». D’altra banda, el tècnic barceloní va explicitar que la seva principal preocupació és «saber amb quins jugadors podrem afrontar la confrontació, doncs, a hores d’ara, en alguns casos, encara no ho sabem». L’entrenador del Baxi Manresa va descartar «Babatunde Olumuyiwa». La presència a la pista de Guillem Jou i de Marcus Lee dependrà de l’evolució de les seves molèsties. Per últim, Pedro Martínez va incidir en el fet que «tenim molts jugadors nous i hem de veure com es desenvolupa la seva adaptació i com evolucionen i milloren durant el curs». «Ara mateix, som un equip que té moltes incògnites. Hem de concretar com posar al servei de l’equip les aptituds dels nous basquetbolistes», va concloure.