Enigma sobre el futur de Marcus Lee al Baxi

La continuïtat de Marcus Lee com a jugador del Baxi Manresa podria perillar. I més amb les declaracions sobre ell que va fer el tècnic de l’equip, Pedro Martínez, després de la derrota en les semifinals de la Lliga Catalana contra el Joventut, dimarts a la tarda (89-96). L’entrenador va deixar clar que «si el nivell que té és el d’avui, no pot jugar. El que ens ha donat avui, no ens val». La direcció esportiva de l’entitat va declinar ahir fer declaracions a Regió7 sobre aquest tema, però a una setmana exacte de l’inici de la Lliga Endesa contra el Lenovo Tenerife, sembla que afronta una última oportunitat abans que el club pensi a buscar-li un relleu de garanties.

«Que tothom faci la seva feina»

Lee va jugar dimarts després d’haver-se perdut els tres partits anteriors de pretemporada per, segons el Bàsquet Manresa, «problemes lumbars». La baixa de Babatunde Olumuyiwa, amb fasciïtis plantar, li va donar l’oportunitat de disposar de quinze minuts en joc a Tarragona contra el Joventut. No va anotar, va estar en quatre trams a la pista i, amb ell jugant, el parcial va ser de 33-50 per a laPenya. Va destacar, sobretot, l’11-25 del tercer període, en què els verd-i-negres van capgirar una diferència que va arribar a ser de quinze punts per al Baxi. Se’l va veure lent i incapaç d’aturar pivots com Ante Tomic.

En la sala de premsa, Pedro Martínez, que no va al·ludir en cap moment a la lesió, va declarar que «aquests dies s’ha entrenat. Jo l’estic coneixent ara. Si el nivell que té és el d’avui, està clar que no pot jugar... no pot jugar. És molt bon noi, l’estimem molt, però si ens ha de donar el d’avui no pot jugar. Aquesta no és una decisió meva però el que ens ha donat avui no ens val. Em sap molt greu que hagi passat però n’esperem més. Ens hi haurem d’adaptar i esperar».

En un altre tram de la compareixença, respecte del futur, va dir que «la derrota ens posa una mica a lloc. Demà, a entrenar-nos i els que ens entrenem, ens entrenem i els que no entrenem, al seu lloc fent la seva feina. Aquí, al final, es tracta que tothom faci la seva feina, la que li pertoca».

A partir d’ara

Caldrà veure, després d’aquestes paraules, què succeeix amb el futur de Marcus Lee, un jugador que la temporada passada va actuar al Yalovaspor turc. El seu valedor, el director esportiu del Baxi Manresa Xevi Pujol, va dir d’ell el dia que es va anunciar el seu fitxatge que «té molta potència a les cames i un timming per jugar per damunt del cèrcol i intimidar. Ens aportarà esforç, treball i disciplina a les dues bandes de la pista».

Tant Lee, com Olumuyiwa, responen al perfil de jugadors de rendiment proper al cèrcol que han arribat per substituir els dos pivots de la temporada passada, Ismaël Bako i Yankuba Sima, notablement més alts que ells . També hi és Justin Hamilton, que pot actuar de cinc, tot i que té més rang d’acció pel seu bon llançament exterior. Bako i Sima duien a terme un gran desplegament físic a les dues cistelles, sobretot en les pressions a mitja pista, que els feien acabar esgotats. A Olumuyiwa li ha passat el mateix en alguns partits de pretemporada.

Lee ha tingut minuts contra el Girona a Sant Julià, el Menorca, a Maó i dimarts contra la Penya. No podrà demostrar res més en partits fins a l’inici de l’ACB, ja que la pretemporada del Baxi s’ha acabat. Caldrà veure si la seva evolució a curt termini convenç més l’entrenador o si el Baxi fa algun moviment per buscar un altre jugador interior que s’adigui més a allò que es busca d’ell.