El Benfica serà el tercer rival del Baxi Manresa en la fase de grups de la Lliga de Campions. El conjunt portuguès s'ha imposat al seu Pavilhao Fidelidade de Lisboa per 73-87 als alemanys del Brose Baskets i ha guanyat, d'aquesta manera, la fase de classificació que disputava a casa. Divendres ja s'havia imposat al Keravnos xipriota per 65-73.

L'equip lusità ha dominat en tot moment el partit, tot i que el primer quart va ser per al combinat de Bamberg, que va tancar el parcial amb un 21-20 a favor. Des d'aquest moment, un parcial de 6-17 per als amfitrions ha tret del partit els centreeuropeus que, tot i que ho han intentat, ja no han pogut rebaixar la distància. Les estadístiques del partit les podeu trobar AQUÍ.

El Benfica s'afegeix al Llemotges i al VEF Riga com a rivals del Baxi Manresa en una primera fase de la Lliga de Campions que arrencarà el 4 d'octubre amb la visita dels manresans a França. Els portuguesos rebran els bagencs el proper 25 d'octubre, en un horari encara per determinar, en duel de la tercera jornada i visitaran el Congost en la data següent, el 22 de novembre, a les 21 hores. El calendari complet el podeu trobar AQUÍ.

Un dels punts a tenir en compte és que el 25 d'octubre també hi ha un Benfica-Juventus de la Lliga de Campions de futbol. El Pavilhao Fidelidade, on juga la secció de bàsquet, es troba enganxat a l'Estadio da Luz, on juga el futbol.