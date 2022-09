Baxi- Lenovo: Partida de cartes per començar

Els dos equips finalistes de la passada Lliga de Campions, el Baxi Manresa i el Lenovo Tenerife, es tornaran a veure les cares aquest dijous al Congost en circumstàncies ben diferents a les del 8 de maig passat. Tots dos han anat gestionant dificultat en la pretemporada en forma de lesions i d’absències i arrenquen a l’ACB amb dubtes, les que els mostren els estats de les plantilles i que els dos veterans entrenadors s’han encarregat d’alimentar més en les últimes hores.

Pel que s'ha vist aquest dimecres en els minuts d’entrenament oberts a la premsa, fa la cara que el Baxi tindrà les úniques baixes de Babatunde Olumuyiwa, amb fasciïtis plantar, i Guillem Jou. Durant les darrers dies també han tingut problemes Tyson Pérez, el genoll del qual cal tenir cura contínuament, i Dani García. L’ala-pivot d’origen dominicà, el més dubtós a l’hora de saber si jugarà aquest dijous, no va ser mostrat fent l’última part de la sessió, però anava vestit amb la mateixa roba que els companys i feia la impressió que podrà actuar, tot i que no se sap en quines condicions. El seu entrenador deia aquest dimecres que «no sabem si podrem comptar amb tots i ens diuen que caldrà esperar-nos». Olumuyiwa sí que fa dies que no s’entrena i és baixa gairebé segura.

A més de 2.000 quilòmetres de distància, el seu homòleg del Lenovo, un altre veterà, Txus Vidorreta, parla sobre una de les seves estrelles, el pivot georgià Shermadini. Diu d’ell que «viatjarà, però no podrà jugar». Té un trencament fibril·lar al bessó de la cama dreta, però a ningú no escapa el fet que difícilment fas passar algú per set hores d’avió, entre anada i tornada, i dues d’autocar, si no tens una certa esperança que pugui jugar. I més encara quan el Lenovo jugarà dissabte a casa contra el Girona. Per venir a fer turisme a Manresa, gairebé que no calia que es mogués.

Ha faltat preparació

Lesionats a part, Pedro Martínez ha lamentat que «potser la pretemporada se’ns ha fet curta i encara hi som. Ens estem coneixent i ens falten molts automatismes, com en la majoria d’equips. Anem una mica endarrerits, pels problemes que hem tingut». De tota manera, «veig bé l’equip quant a treball i esforç. Una altra cosa és saber quin és el nostre nivell, què podem donar ara mateix. Això és una incògnita i estem preocupats. De tota manera, entenc que és l’estat natural d’ara mateix, el d’estar neguitós per moltes coses que no sabem com aniran. M’hauria agradat fer una pretemporada bona, però no passa res, la temporada és llarga i a veure de què som capaços» a l’inici del torneig.

Respecte del Lenovo Tenerife, recorda que «només ha jugat dos partits i en un els faltaven molts jugadors. És un molt bon equip, amb la base de l’any passat i jugadors com Jaime Fernández, Cook o Abromaitis que estan molt bé. Tenen el segell del seu entrenador, amb una manera de jugar molt clara. Segur que mantenen la manera de jugar i l’impacte de jugadors com Salin, Shermadini o Huertas, que és determinant pel que produeix i tot el que fa. Caldrà veure què fan i també estem a l’expectativa per saber quins jugadors tenim».

Qui sembla tenir un lloc segur a la convocatòria d'aquest dijous és Musa Sagnia, a qui es pretén cedir a un equip, segurament de LEB Or, però que es mantindrà en dinàmica de grup després de la gran pretemporada que ha fet. Es tracta d’un jugador de formació que, tot i que té molta competència en la posició d’ala, pot anar bé mentre hi hagi absències.