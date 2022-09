«Això podia passar; ells són molt bon equip i nosaltres anem endarrerits»

La resignació va ser l’estat d’ànim que va mostrar Pedro Martínez en la seva aparició de després del partit. El resultat era clar i va confirmar el que ja havia dit en la prèvia, que l’equip està lluny de trobar-se en la millor situació i que s’ha pagat una pretemporada problemàtica.

Segons ell, «no hem tingut opció de guanyar. No ha estat possible. Hem començat malament, ens hem refet i ens han fet un parcial lleig al final del segon quart. Ens ha faltat una mica de capacitat per tornar al partit. L’equip ho ha intentat, s’ha lluitat a la segona part, en què ens hem posat d’onze o dotze punts, però d’aquí no hem pogut passar».

De tota manera, «això podia passar. El Tenerife és molt bon equip i nosaltres estem endarrerits. Era una opció clara. Una altra cosa és que ens agradi més o menys, però era una possibilitat». Sobre les millores, «ho hem de fer en moltes coses. Ja ho intentem. Tenim la dedicació i creiem que ho anirem fent, però juguem d’aquí a 48 hores i no tenim temps per millorar ràpidament, sense entrenaments i la competició europea apunt de començar. L’ideal és establir unes bones bases a la pretemporada i això confirma que anem tard».

En aquest sentit, tenir dos partits més demà i dimarts «no ens beneficia. Ens beneficiaria tenir tots els jugadors, poder entrenar-nos i que els automatismes fossin més clars. Si no passa, cal treballar el que estigui en les nostres mans».

Respecte de l’arbitratge, estrany en alguns moments, no en va voler parlar, ni posar cap excusa perquè «el Tenerife ha estat millor des del principi i no vull parlar de res que no estigui a les nostres mans»