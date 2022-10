El Baxi Manresa ha aconseguit la primera victòria de la lliga en vèncer per 84-87 a Granada en un duel en què només ha anat quatre minuts i mig a davant en el marcador. Els 28 punts de Harding, amb un important bàsquet de dos al final, han estat decisius per sumar la primera victòria de la competició en un duel que s’ha complicat en moltes fases.

El partit ha començat amb un ritme alt i encert per les dues bandes. Davant d’unes graderies que costava d’omplir, el Baxi ha anotat dos dels tres primers triples que ha llançat, a mans de Hamilton i Harding, però tenia un problema a la zona amb els rebots ofensius del Granada i amb un Cristiano Felício que ha fet mal amb tres bàsquets consecutius per capgirar el resultat (8-6). Les possessions duraven poc, amb un triple de Pere Tomàs i quatre punts seguits d’un Bortolani que ha entrat bé en la rotació.

Aleshores, els manresans s'han ofuscat. Un parell de tirs lliures fallats per Tyson ha propulsat el Covirán a un parcial de 8-0, i encara gràcies a dos tirs lliures errats pels locals. L'ha trencat Marcus Lee amb un gran alley-oop. De fet, el pivot californià ha anotat sis punts seguits, els altres amb una continuació i després d’un rebot en atac, i això ha mantingut l’equip a una distància prudencial (25-20) al final del primer període.

El Granada s'escapa

La defensa del Baxi no havia funcionat en un primer quart en què el Granada ha fet 9 d’11 en tirs de dos punts i el segon no començava millor, amb un 2+1 de Petit Niang. Per sort, i tot i un triple de Christian Díaz, ha sigut Harding qui ha viscut bons minuts, amb un bàsquet fàcil, un tir lliure i un triple llunyaníssim que situava un resultat de 30-28 que Hamilton s'ha encarregat d’empatar amb un cop de dits en atac.

El Granada no trobava el camí en atac i el parcial ja era de 0-10, però el Baxi no ha aprofitat uns quants atacs clars i Bropleh ha respòs amb dos triples seguits per tornar a capgirar el resultat (36-32) després d’un petit avantatge assolit per Vaulet. L’ala del Granada, d’ascendència liberiana, vivia els seus millors instants, amb una bona lluita amb Badio i intercanvi de cistelles. Però el tram final ha sigut nefast. Tyson, retornat, ha tornat a fallar dos tirs lliures i Lluís Costai Bropleh, aquest en una acció assajada, han clavat dos triples que han fet anar el Granada al descans amb la màxima diferència a favor (44-36).

El tercer període ha arrencat amb un duel entre els dos franctiradors del partit. Harding ha entrat a la pista disposat a capgirar el marcador amb un triple i dos tirs lliures, que elevaven la seva cotització a 18 punts. Però a l’altra banda hi havia un pistoler encara més ràpid. Thomas Bropleh no havia pogut ser aturat pel Valtonen i ara molt menys per Vaulet qui, a més, s'ha menjat un tap de Luke Maye. L’ala del Granada, posseït, ha enganxat tres triples seguits que posaven el 55-43 i obligaven a Pedro Martínez a aturar el partit.

Un parell de bones accions de Hamilton han semblat desembussar-ho tot abans de tornar a entrar en una mala ratxa que ha permès el Granada passar de sis punts d’avantatge a onze. En el tram final, però, Dani Pérez ha anotat un triple, ha provocat una antiesportiva i ha assistit Badio per a un triple que posava el 62-59, amb un parcial de 0-7. La retallada hauria pogut ser millor si Dani Pérez no hagués errat dos tirs lliures i una safata, però al final el 65-60 ho deixava tot bastant obert per al darrer període.

L’últim període ha començat amb una bona notícia en forma de dues faltes de Bropleh, que es posava en quatre. Però el Baxi no ho ha aprofitat. En atac seguien els problemes i els locals, punt a punt, anaven mantenint la distància, tot i que amb cap sobradesa (69-62). El partit era ara molt travat. Vaulet donava esperances amb un triple i després cometia una falta barata a Maye (72-66). A sobre, Renfroe ha castigat una desatenció defensiva amb una safata fàcil i provocava que Pedro Martínez aturés el partit. Aquí ha arribat l’encert de Vaulet i Badio, sempre des de la distància, per tornar a obrir les coses (76-72). Maye i Harding s’intercanviaven triples i Harding acostava fins al 79-76, amb un altre tir lliure errat, quan Bropleh ha tornat a la pista amb 3.11 per jugar.

La distància era curta però costava d’eixugar i seguien les errades en els tirs lliures en totes dues bandes. Felício n’anotava un per al 82-78 amb poc més de dos minuts de joc i un triple de Dani Pérez, aprofitant un bon rebot ofensiu de Badio, ha situat el 82-81, a 1.48. A més, Hamilton feia un tap, recuperava la pilota i després provocava una falta. Fallava el primer tir lliure i només empatava a 82 a 1.18. Els dos equips perdien els respectius atacs i, tot seguit Harding anotava un tir de mitjana distància i Hamilton tapava un llançament de Renfroe. Badio recuperava la pilota i rebia falta a 13. El senegalès, per variar, només ha anotar un dels dos tirs i el Granada disposava de l’última esfèrica. Luke Maye només ha anotat de dos i després Bortolani ha ficat els dos tirs lliures. Amb 84-87, Renfroe ha travessat la pista, però el seu tir de tres, sol, no ha tocat ni el cèrcol.

