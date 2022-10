El segon partit del Baxi, sense temps per respirar

El 18 de febrer passat el Baxi Manresa va trepitjar el Palau dels Esports de Granada per últim cop. Va ser per disputar-hi els quarts de final de la Copa del Rei, que va perdre contra el Barça. Fa poc més de set mesos, i avui hi torna en circumstàncies diferents. Jugarà contra el conjunt amfitrió, un equip llançat per haver fet tornar el bàsquet d’elit a la ciutat i haver-se estrenat a la lliga guanyant dijous a Fuenlabrada (81-83) i, a més, amb dubtes que susciten la clara derrota a casa davant del Lenovo Tenerife (70-89), un duel en què l’equip no va donar gaires bones sensacions.

L’esport té l’avantatge que dona revenges al cap de poques hores o dies de caure, però, com va dir Pedro Martínez a la roda de premsa postpartit, segurament a l’actual Baxi li faltarien més hores d’entrenament i menys de llançar-se a la sorra a lluitar en condicions precàries, les de la falta d’acoblament i les de la manca d’efectius.

Per al duel d’avui (20.45 hores-Movistar Deportes 2), els dubtes són els mateixos. No se sap si podran actuar Tyson Pérez i Babatunde Olumuyiwa, tots dos de baixa dijous per les respectives lesions. El primer té sinovitis al genoll que tant ha patit en l’últim any i mig. Dit ras i curt, aigua a l’articulació. Semblava que dijous jugaria, perquè va començar a fer preparació a pista abans del duel, però finalment les seves condicions van fer recomanable no forçar-lo. El pivot de Sierra Leone, per la seva banda, té una fasciïtis plantar, una afectació que requereix descans o quiròfan. Caldrà veure com evoluciona. Avui podrien jugar tots dos, un o cap. Per si de cas, Ladji Coulibaly està a punt per ocupar la quarta plaça de jugador de formació que deixaria lliure Tyson. L’altra, la del descartat Guillem Jou, és per al gambià Musa Sagnia.

Confiança decreixent

És complicat saber en quina situació real es troba aquest Baxi només mirant el mal partit contra el Lenovo. Cal tenir en compte que els canaris són dels equips més conjuntats de la competició i, a més, van estar molt encertats en el tir exterior des del principi, amb 5 de 5 en triples en els primers intents. Davant es van trobar un rival en ple rodatge que, a més, tenia baixes importants en un joc interior que és el que ha despertat més dubtes en aquest inici de curs. A les baixes de Tyson i Olumuyiwa es va afegir el fet que Justin Hamilton es va carregar aviat de faltes i no va trobar el seu lloc a la pista en cap moment, tot i l’absència de la torre del Tenerife, Gio Shermadini. Marcus Lee sí que va millorar les prestacions de l’últim dia, però tampoc no va ser suficient per controlar bé la zona. A més, altres jugadors de l’equip d’altres posicions tampoc no van tenir el millor dia i això va propiciar que el Baxi no pogués controlar la situació en cap moment.

Davant del Granada, amb total seguretat hi haurà un ambient en contra bastant fort. La ciutat no veu bàsquet d’elit des que l’extint Baloncesto Granada va baixar la temporada 2010-11. L’any següent desapareixeria i es refundaria amb el nou de Fundación Club Baloncesto Granada, que va començar a ascendir des de Primera Andalusa, la nostra Primera Catalana. Després d’un any en aquesta categoria, dos a la Lliga EBA, tres a LEB Plata i quatre a LEB Or, l’any passat va ascendir a l’ACB com a campió.

Quatre ex del Manresa

L’equip, patrocinat per Covirán, una marca de supermercats que ja havia esponsoritzat el desaparegut CB Granada, es troba en un moment d’alegria després del debut a la lliga. A més, compta amb quatre exjugadors del Manresa. El més recent és Luke Maye, l’ala-pivot de Carolina del Nord que va ser la temporada passada al Congost i que dijous va anotar el triple de la victòria. Al seu costat, Alex Renfroe, Lluís Costa i Pere Tomàs. L’única baixa per lesió, la de Dejan Todorovic, va ser coberta a última hora per l’escorta Prince Ali, que en el debut ja va anotar 17 punts. L’altre gran reforç ha estat el del pivot Cristiano Felício. En resum, un duel incòmode que provarà la capacitat de reacció del nou Baxi.