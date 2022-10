El Baxi pateix però s'estrena a Europa amb victòria (73-76)

Inici amb victòria a fora. Poc més es pot demanar. El Baxi ha tornat a patir, com a Granada, però ha guanyat a la que, possiblement, era la pista més complicada del seu grup. Al joc encara li falta molt per millorar, però guanyant s'aplana més el camí. L'equip de Pedro Martínez ha trobat bons triples de Tyson, Harding i Bortolani en el darrer quart, una defensa fèrria i els tirs lliures de l'italià per assegurar un triomf sofert.

Pedro Martínez ha repetit el cinc inicial de Granada, amb dos tresos acompanyant Hamilton en el cinc inicial, la qual cosa ha donat rapidesa a l’equip, però també algunes dificultats per controlar el rebot. L’inici del duel no ha sigut especialment ràpid, amb el Baxi controlant l’avantatge després del primer triple de Dani Pérez (2-5). El Llemotges abusava del tir exterior, i el Baxi semblava còmode, tot i que perdia opcions d’escapar-se i el màxim que ha aconseguit ha sigut un 6-11 després d’un robatori de Vaulet.

Les rotacions no han anat bé als manresans, que tret de dos tirs lliures de Valtonen s'han encallat en atac i , a més, Steinbergs ha comés una falta antiesportiva a Schilling. Aquest ha anotat un tir lliure, Lang, un triple molt afortunat i Clark, també des de la línia de tres, ha completat un parcial de 7-0.

Bortolani ha trencat la ratxa també des del triple, però sense referències en atac, Harding i Hamilton, l’equip no funcionava. Badio ha perdut dues pilotes gairebé seguides i Lang ha anotat dos bàsquets que feien aturar el partit a Pedro Martínez (20-16). Tot i això, la resolució del quart ha sigut dolenta, amb un alley-oop cap a Schilling i un tir final errat per un Harding inèdit en atac.

El nord-americà s'ha estrenat en la primera acció del segon període, però l'espessor ofensiva seguia molt viva. El Llemotges tapava tots els espais, provocant fins i tot una falta d’atac d’un Tyson que ha entrat a la pista, i anotant poc però allargant l’avantatge fins als vuit punts (26-18). Per sort, Rodriguez ha comès una antiesportiva, i a més, ha ficat el seu equip en bonus amb sis minuts i mig de joc per davant. Això ha propiciat que la defensa francesa hagués d’abaixar el pistó i el Baxi es posés a un punt després d’un altre triple de Dani Pérez (28-27).

Però han tornat a venir els desencerts i la falta d’agressivitat a les dues cistelles. En els següents cinc minuts només Harding ha encertat amb una bomba i el Llemotges s'ha tornat a escapar de set punts (36-29) amb un rebot ofensiu i un ganxo de Schilling. Encara sort que ha sorgit Harding amb quatre punts i Dani García, amb un triple llunyà i forçat. Entre tot, només tres punts de dèficit al descans (38-35) que ho deixava tot obert.

No hi ha hagut canvi de guió en la represa. El Baxi ha sigut seguint dels encerts i dels errors de Harding i els francesos s'han tornat a escapar de set punts amb un triple de Lang (46-39). En aquesta alçada de partit, el Baxi només tenia tres assistències, un fet inèdit amb Pedro Martínez, i Harding ha acaparat un de cada tres tirs dels visitants. Poca mobilitat i sis punts en sis minuts.

Aleshores ha sorgit a individualitat de Tyson Pérez, amb un cop de dits en atac i un triple que ha tornat a comprimir-ho tot (48-46). Ha sigut un miratge, perquè quan el dominicà ha acabat d’anotar, la rotació amb Dani García, Badio i Lee a la pista ha tornat a anar malament per a l’atac bagenc i Schilling ha completat un petit parcial per al 54-47. Encara bo que dos tirs lliures del pivot del Baxi i un robatori de Bortolani han situat un remuntable 54-51 al final del tercer període.

Aprofitar els moments de debilitat

Badio ha empatat amb un triple després de dos de fallats per Bortolani. Els atacs del Baxi seguien suposant moltes errades en la passada, tot i que, almenys, en defensa es contenia ara el rival. Una contra de Bortolani, en una gran passada de Dani García, ha suposat el primer avantatge des del 10-13. A més, ha suposat un 2+1 i el 54-57. Eren els pitjors moments el Llemotges i el mateix escorta italià ho ha corroborat amb un altre triple que ha provocat que Cancellieri aturés el partit (55-62).

El partit semblava sota control, però s'ha tornat a desmarxar del no-res, després d’una tècnica per simulació Harding i un bàsquet de Graves al contraatac. A més, Lee havia comès la quarta falta (61-64, a 4.49). Ara hi havia intercanvis i Harding ho ha explotat amb un triple que tornava a obrir forat (63-69). Però res no estava fet i Graves i Rodriguez feien dos bàsquets seguits abans que Dani Pérez fes una gran assistència a Hamilton (67-71). El Llemotges ha errat per enèsim cop en el triple i ja només faltava 1.35. Però el Baxi ha perdut la bola i Lang no ha perdonat (70-71, a 55 segons).

El Baxi no s'ha posat nerviós i ha jugat llarg per trobar Tyson Pérez, amb un triple a 30 segons després de fintar (70-74). No ha sigut definitiu perquè Lang l'ha clavat de tres davant de Steinbergs. Govens ha trigat a fer falta a Dani Pérez a 10 segons, però el Llemotges estava en tres faltes i calia fer-ne una altra. Bortolani l'ha rebut i no ha fallat a 9,3 segons (73-76). Govens ha tingut el triple per empatar, com Renfroe a Granada, però també ha errat. S’ha creat un estil de guanyar mentre no es millora el joc.