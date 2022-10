Inici europeu amb duel de clàssics

Les lligues europees de qualsevol esport estan plenes de clubs històrics de ciutats que no es troben entre les més grans del país. Són zones amb tradició en la pràctica esportiva que sigui que han sabut mantenir, sovint amb modèstia, el seu principal equip a l’elit i que la pròpia localitat gairebé fos més coneguda per l’entitat que per d’altres motius. Passa amb Manresa, amb un club que ha estat campió de lliga i que la temporada passada va estar a punt d’endur-se un títol continental. I també succeeix amb el rival al qual visita avui i amb el qual arrenca la seva aventura europea d’enguany.

Llemotges, situada entre Lió i Bordeus, és més gran que Manresa. Té uns 130.000 habitants. Però poca gent la coneix per qualsevol altre motiu que no sigui el bàsquet. El 1993 va arribar al zenit en proclamar-se campió d’Europa a Atenes després de derrotar la Benetton d’una altra ciutat basquetbolística, Treviso, en una final a pocs punts a Atenes. De les mans de l’arquitecte de la mítica Jugoplastika de Split, Boza Maljkovic, jugadors de la casa com Dacoury, Forte o Bilba es van unir amb el cervell de l’eslovè Jure Zdovc i amb el talent del nord-americà Michael Young per aconseguir una fita inesperada.

El Llemotges va tenir anys d’esplendor al continent, amb una Recopa i tres Copes Korac més, a part d’onze lligues. Però els seus dies de felicitat semblen haver passat. L’any passat l’equip va fer un gran campionat local, va acabar quart de la lliga regular i va entrar als play-off, en què va ser eliminat pel Dijon enels quarts de final. Aquest fet li va atorgar el bitllet per a la fase de grups de la Champions. En aquest inici de temporada, però, les coses no estan anant tan bé.

Canvis de peces

Dos dels seus tres homes més valorats, els exteriors CJ Massinburg i Demonte Harper, van deixar l’equip a l’estiu per fitxar per conjunts italians, el Brescia i el Tortona, respectivament. També va fer les maletes Hugo Invernizzi, que ha anat a l’Alytus lituà i el veterà pivot cubà Grismay Paumier, que va marxar al Champagne, de segona categoria.

De moment, els seus substituts no estan conduïnt l’equip a les victòries. És cert que l’ala-pivot Desi Rodriguez i l’ala Javontee Hawkins, procedents del Würzburg i del Bonn alemanys, respectivament, estan liderant les estadístiques del conjunt, però aquest ha perdut els tres partits de lliga que ha jugat. El cap de setmana passat va caure per 81-62 davant del Pau Orthez i abans ho havia fet a casa davant del Le Mans (62-69) i amb el Nancy a fora (87-78). A l’excèntric tècnic italià Massimo Cancellieri, que viu el seu segon any a l’equip, de moment li està costant de fer rutllar el seu conjunt com l’any passat.

Una cosa similar passa amb el Baxi. La victòria de dissabte a Granada (84-87) ha servit per donar una certa tranquil·litat després de caure a casa de mala manera contra el Lenovo, però l’afició està expectant per saber cap a on va l’equip. Per a avui, segueix de baixa Guillem Jou i Babatunde Olumuyiwa també es recupera de la seva fasciïtis plantar. Musa Sagnia segueix a la convocatòria per arribar a cinc jugadors de formació, ja que el letó Steinbergs, comunitari a l’ACB, ho és a Europa.¡

«Cal seguir construint»

En la prèvia del partit, el base dels manresans Dani Pérez afirmava que «la competició és molt dura. Cada any puja més el nivell. L’equp segueix el camí que havia de seguir. Cal seguir millorant i construint. A Granada ja es van veure coses. Sabem que encara estem lluny del nivell al qual volem arribar, però anem pel bon camí i estem fent bona feina».

Del Llemotges, com a equip francès que és, «serà molt físic. Solen posar moltes mans i pressionen molt. Haurem d’estar al cent per cent. Ells no han començat bé a la lliga, però davant del seu públic ho voldran fer bé i sabem que serà complicat».