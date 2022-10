Després de la victòria a Llemotges Pedro Martínez va fer unes declaracions a Ràdio Manresa en les quals va manifestar que «estic molt satisfet per la victòria, tot i que també molt cansat. Estem contents. Ells són un equip molt físic i ens han faltat moltes coses, sobretot a la primera part. En aquest moment no ens hem adaptat al seu joc físic. No ens hem passat bé la pilota, perquè ells estaven molt agressius».

Sobre les millores de l’equip respecte del debut a la lliga de dijous passat, «cada partit és diferent i cada rival ho és. El Lenovo ens va superar molt bé i els altres equips no són com ells. Tenim feina per davant i marge de millorar a tot arreu.S abem que el procés és llarg i feixuc i hi haurà moments de tot tipus». Pel que respecta als dos lesionats, Guillem Jou i Babatunde Olumuyiwa, va reiterar que, «no sé quan podrem comptar amb ells .Volem quedar tan amunt com puguem. Segurament el Benfica és l’equip més fort del grup. Ja sabem que serà complicat perquè hem de jugar les dues competicions que són molt fortes, i potser l’equip letó o portuguès estan més centrats en la competició europea perquè la seva domèstica és més còmoda que per a nosaltres».