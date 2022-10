Els jugadors de Baxi Manresa Guillem Jou i Babatunde Olumuyiwa s'enfronten a un inici de temporada complicat a causa de les seves lesions. Per una banda, Jou, que estava en procés de readaptació després de lesionar-se el tendó d'Aquil·les el desembre, té una ruptura intramuscular del recte femoral. Això l'obliga a quedar-se a la banqueta unes setmanes més.

Per altra banda, la fasciïtis plantar encara complica els primers mesos de Babatunde Olumuyiwa a l'equip, que continua sense data de tornada a la pista. Fonts del Baxi Manresa han comunicat que després de proves per analitzar la seva evolució, la lesió encara no està curada.

De moment, no hi ha una data prevista de reincorporació a la dinàmica de cap dels dos jugadors. El club ha explicat que serà "l'evolució de les seves respectives lesions" la que marcarà la tornada.