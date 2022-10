El Baxi Manresa ha arrencat el primer quart a San Pablo amb una anada i vinguda de punts per part dels dos equips. Tot i que els bagencs han estat bona part del temps per sota del marcador, un triple de Harding i un altre de Brancou Badio ha deixat en taules els primers minuts de partit (20-20).

En el segon temps, els bagencs han encapçalat el marcador amb punts de Dani Pérez i Lee (23-27), però el conjunt blanc-i-verd ha posat una marxa més i el partit se n'ha anat a la mitja part amb els sevillans per davant (35-32).

A la segona meitat, el Baxi s'ha desinflat i, a la meitat del quart, la diferència ha sigut de 15 punts en contra dels homes de Pedro Martínez. Tot i això, han sabut encarrilar el joc i gràcies a jugades individuals de Harding i Tyson Pérez han acabat amb el marcador en contra, però més ajustat (66-59).

L'últim quart ha servit per confirmar el que ja feia setmanes que es preveia: el Baxi encara no està en forma. En tot moment, els bagencs, amb un joc desencertat s'han trobat per darrere dels bètics i no han aconseguit sobreposar-se (87-83).

