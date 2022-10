Una prova de resistència del Baxi a Sevilla

Andalusia-França-Andalusia, amb pas per Manresa entre dimecres i ahir. És l’aventura que ha viscut aquesta setmana el Baxi Manresa i que pot acabar avui bé, tot i pagar un preu, el del cansament i els problemes físics. Després de guanyar amb més capacitat de resolució que bon joc tant a Granada com a Llemotges, els bagencs tornen a jugar avui al sud, a Sevilla, contra un Betis amb potencial, però que també té dificultats amb els lesionats.

Així, de la banda manresana el club va informar que Guillem Jou, el qual s’ha afegit un trencament al recte femoral de la cama dreta a la recuperació del seu trencament del tendó d’Aquil·les, i Babatunde Olumuyiwa, amb fasciïtis plantar, segueixen sent baixa. Ahir, a més, Pedro Martínez, l’entrenador del Baxi, va informar que dos jugadors més no s’havien pogut entrenar ahir per dificultats físiques derivades de tant viatge. No va desvelar qui són, malgrat que un segurament és un Tyson Pérez a qui s’ha de regular l’esforç per no recaure de la lesió al genoll que l’ha tingut un any de baixa.

Tot i això, el Baxi ve de guanyar dos partits i Martínez va admetre que «fer-ho dona més tranquil·litat i confiança, encara que no hi ha res de fet. És molt aviat. Hem d’estar preparats per patir i jugar molts partits com aquests». El tècnic va explicar ahir que «el que vull és que millorin tots els jugadors individualment i que la seva aportació sigui el més alta possible. Hi ha jugadors que ho porten millor, perquè fa anys que són aquí, i d’altres que van endarrerits i que, a més, han tingut lesions. Necessitem temps i, sobretot, tenir salut».

En aquest sentit, va revelar que jugadors com Tyson Pérez tenen «limitació» de temps en els entrenaments i en els partits, «però no és ell sol. S’ha entrenat poc i, quan ho fa, l’hem de protegir. Juguem molts partits, ens preparem molt i també viatgem». En aquest sentit, va explicar que «vam tenir un viatge en autobús [de París a Llemotges i tornada] difícil. Hi ha jugadors que van estar vuit hores asseguts i després van tenir molèsties que es van convertir en alguna cosa més. No n’hi ha cap de baixa i espero que demà juguin, però ja no s’han pogut entrenar» en la vigília del partit. Tot i això, la idea, ara per ara, no és la de fitxar ningú perquè trigaria més a adaptar-se que no pas a recuperar gent com ara Olumuyiwa, A més, «això tampoc no ens ha de servir d’excuses per ser competitius. Juguem cinc contra cinc».

Del Betis, «va fer un final de temporada fantàstic amb Luis Casimiro. Aquí ens van guanyar. Semblava que perdrien jugadors com Johnson o Evans, però se’ls han quedat i n’han afegit alguns que estan molt bé, com Hill i Gerun. És un equip potent i difícil».

Dificultats a San Pablo

Els jugadors del Betis físicament tampoc no estan gaire millor. Per a avui s’afegeix la baixa de Pablo Almazán, amb molèsties a un genoll, a la de Yannick Nzosa, lesionat a la pretemporada. A més, segons el tècnic manxec, durant aquestes setmanes també s’han perdut sessions Bertans i dos ex del Manresa com Eulis Báez i Alexandar Cvetkovic. «Són massa problemes per estar a un bon nivell físic».

Casimiro va dir del Manresa que «ens durà a un partit exigent a nivell mental. Han canviat. No estan tan bé com l’any passat en aquest moment del curs, però guanyar a Granada i a Europa els ha reforçat. A Llemotges els vaig veure més sòlids i amb les idees més clares».