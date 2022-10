El Baxi aixafa el VEF Riga i comparteix lideratge amb el Benfica (88-59)

El Baxi Manresa no ha tingut cap dificultat per imposar-se al VEF Riga (88-59) en la segona jornada del seu grup a la Champions. Unit aquest resultat amb el 67-68 del Benfica a Llemotges, sembla que portuguesos i catalans es jugaran el primer lloc del grup, que permet evitar una ronda de play-off. Els bagencs han tingut la baixa de Hamilton, segons el club per motius personals, però no ho ha notat gràcies a les grans actuacions de Vaulet i Harding, que han impulsat l'equip a la primera meitat, i de Valtonen en el tram final.

Pedro Martínez no creu que pugui comptar amb Hamilton en els propers partits Amb la baixa de Hamilton, Lee ha sortit de titular i Vaulet ha repetit de quatre. Pedro Martínez ha apostat aquest cop pels franctiradors, Harding i Bortolani, en detriment de Valtonen, i les coses han sortit bé, amb un triple de cadascun d’ells i tres punts de Vaulet, els dos últims després d’un tap i d’un contraatac amb mitja esmaixada. El VEF ha començat jugant lent en atac i instaurant una zona defensiva una mica estranya que no ha acabat d’agradar al seu tècnic, Janis Gailitis, que ha aturat el partit amb 11-5. Tot i això, Vaulet feia molt mal en les transicions, corrent més que tot l’equip letó sencer, i ha tornat a completar una acció de 2+1 i un contraatac personal per posar una màxima diferència de 19-8, amb vuit punts seus. A més, Marcus Lee també s'ha volgut afegir a l’espectacle i, amb un cop de dits i una esmaixada ha situat el 23-10. Els canvis han alentit el joc del Baxi i Gulbis ho ha castigat amb dos bons triples seguits. Al final del quart, la distància només era de set punts (25-18), amb una bomba de Zoris davant de la passivitat de Brancou, quan el Baxi només ha comès dues faltes. Fins aleshores els manresans només han patit en el rebot, amb 10 per a ells i 15 per als bàltics, alguns en atac, i en les passades en els inicis de contraatac per poder fer més mal. Els vuit punts de Harding, amb un altre triple, han deixat dotze de distància (34-22) que semblaven curts, i encara més quan entre Brooks i Ate han posat el 34-27 i han fet que Pedro Martínez aturés el partit i esbronqués Bortolani per la seva defensa. 🔥H🔥A🔥R🔥D🔥I🔥N🔥G🔥

pic.twitter.com/1pAiW3RQjH — BAXI Manresa (@BasquetManresa) 11 de octubre de 2022 Aquesta ha millorat. El Baxi ha carregat amb tres faltes Hamilton i Brooks. Els locals ja han anotat 15 punts de les 13 pèrdues rivals i Badio ha acabat un contraatac per al 39-27. Ara era Gailitis qui aturava el joc. De tota manera, un gran final de quart de Steinbergs, amb una contra, una esmaixada i un altre bàsquet, i l’enèsima safata de Vaulet, han deixat un 47-29 que semblava irremuntable. Avís abans de posar el turbo El Baxi ha començat molt fred el tercer quart i ha rebut sis punts seguits. I encara bo que Zoriks ha errat dos tirs lliures. La ratxa l'ha tallat Vaulet, ara des de la línia de tres (50-35), però la prova que el Baxi no defensava prou bé ha estat que ha entrat en bonus als tres minuts i ha continuat fent faltes que portaven el VEF a la línia de tirs lliures. De tota manera, quan el Baxi s’hi ha posat i, sobretot, Vaulet ha encertat des de totes bandes, la distància ha tornat a créixer als divuit punts del descans (60-42), eixamplats per un altre triple, ara de Dani García. L’equip de Riga, amb els americans dosificats, ja ha entregat la cullera i Vaulet ha allargat el parcial fins al 9-0 i rebia l’ovació del públic. El quart s'ha fet llarg per les moltes faltes. Dani García ha seguit fent créixer la distància, ara fins als 28 punts (71-43). El Benfica ha acabat de guanyar a Llemotges (67-68) i ha fet falta acumular distància davant de possibles empats. Aquesta ha arribat a ser de trenta (74-44), reduïda testimonialment per Gulbis al final del període. Davant de la falta de competitivitat, el Baxi l'ha buscat practicant la pressió contra un rival entregat. Això ha provocat que en més de tres minuts el parcial fos curt i que Valtonen agafés el relleu de Vaulet en la faceta anotadora amb dos triples per situar el marcador en 82-48, màxima distància. El finlandès, que necessita recuperar la versió de quan va arribar, s’ha enfilat als 15 punts. El públic que omplia el pavelló, ha gaudit d’un partit còmode i tractava de no fer-se mal. Els darrers minuts, però, han servit perquè baixés la intensitat i perquè Krumins maquillés xifres amb un parcial de 0-9 dels letons. L'ha trencat Harding i Sagnia encara ha tingut temps d’oferir una gran esmaixada. El 88-59 és un bon cop d’ànim per seguir la marató de partits. En tres dies arriba el Barça. Vota el millor jugador del Baxi - Riga Brancou Badio 0

