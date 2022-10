Oportunitat europea per al Baxi

El dubte de Justin Hamilton és la principal novetat en la prèvia de l’estrena del Nou Congost com a escenari europeu aquesta temporada. Després de l’important triomf de la setmana passada a la pista del Llemotges francès, els homes de Pedro Martínez tenen l’oportunitat de deixar el VEF Riga letó a dues victòries si s’imposen en el matx que començarà a les 21 h, retransmès per Esports 3.

El Baxi Manresa afronta el primer partit al seu feu amb el record encara intacte de les grans nits viscudes la temporada passada. El conjunt que entrena Martínez ja ha girat full i està immers en una nova campanya, i vol aprofitar la condició de local per derrotar un Riga que en la jornada inicial del grup F va perdre a casa amb el Benfica per 13 punts (76-89).

En les files locals no hi seran ni Guillem Jou, que continua de baixa per una lesió intramuscular en el recte femoral esquerre, ni el pivot Babatunde Olomuyiwa, que encara pateix una fascitis plantar. Hamilton serà dubte fins al darrer moment per unes molèsties. Després de perdre a la pista del Betis per l’exigu marge de 4 punts, amb un marcador de 87-83, els manresans volen retrobar-se amb la victòria en un inici de temporada trepidant.

Respecte pel Riga

L’ala-pivot Marcis Steinbergs va declarar ahir que «cal tenir respecte per tots els equips de la Champions, ja que saben que el Baxi Manresa és un rival dur i surten preparats». El subcampionat de la campanya passada ha donat un pedigrí europeu a l’equip de Martínez, tot i els nombrosos canvis que experimenta la plantilla respecte el curs passat.

El també ala-pivot Tyson Pérez va dir que té «moltíssimes ganes de jugar al Nou Congost», on encara no ha pogut disputar ni un segon com a local, i va afegir que «cal anar partit a partit i intentar competir-ho tot». El d’avui és el primer duel d’una setmana en que les portes del Nou Congost també s’obriran per rebre, dissabte al vespre, ni més ni menys que el Barça.

El Riga està obligat a guanyar si no es vol trobar en una situació complicada tot just a la segona jornada. En la derrota davant el Benfica, van destacar el pivot nordamericà Nysier Brooks, amb 20 punts i 7 rebots, el base i escorta letó Kristers Zoriks, amb 14 punts i 10 assistències, i l’escorta Artis Ate, també letó, amb 14 punts.