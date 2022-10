Incertesa sobre el futur de Justin Hamilton a les files del Baxi Manresa. El jugador nord-americà no era aquest dimarts al pavelló del Nou Congost on l'equip s'enfrontava al Riga en partit de Champions (88-59) per "raons personals", segons ha informat el club minuts abans del salt inicial. Preguntat sobre si podrà comptar amb Hamilton en els propers partits, l'entrenador Pedro Martínez ha respost: "No crec". Els números del pivot, de 2,13 m, han estat discrets en els tres primers partits de Lliga amb unes mitjanes de 15 minuts en pista, 4,7 punts, 4 rebots i una valoració de 5,7.

Dissabte a partir de les 20.45 h, el Baxi rebrà al Nou Congost el Barça i a Hamilton, tal com ha explicat el tècnic, no se l'espera. Paral·lelament, segueixen a la infermeria Guillem Jou i Babatunde Olumuyiwa.