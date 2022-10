Pedro Martínez va admetre que estaven contents pel resultat però que també «cal relativitzar-ho tot i tenir en compte quin és el rival, que va canviant cada jornada».

Segons el tècnic, «hem estat intensos. Hem fet bones defenses i hem tingut bona activitat pressionant bé la pilota. D’activitat i intensitat hem estat bé i a la primera part amb bon ritme, corrent contraatac i traient la primera passada. A la segona part ja no hem pogut córrer tant bé perquè han endurit la defensa. Hem tret una bona diferència i cada partit és important».

Sobre el futur, «guanyar sempre dona confiança. No esperem endur-nos gaires partits de trenta punts. No teníem tan clar que som tan superiors i ho hem pogut demostrar».

Pel que fa al partit de Vaulet, «si tens el físic adient no hi ha tanta diferència jugant de tres o de quatre. Ens pot ajudar en les dues. Avui ha fet un partit molt bo, però tampoc no cal posar-li el llistó que ho hagi de fer sempre així, però sí que ho intenti».

Pedro Martínez va explicar que «avui ens hem animat perquè la pressió inicial ens ha sortit bé, però no podem dir que ja estiguem acoblats». A més, va manifestar que creu que no podrà comptar amb Hamilton durant els propers dies.