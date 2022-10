El Baxi ha caigut derrotat clarament al Congost a mans del Barça (78-101) en un partit que s'ha decantat des del començament, amb un 13-30 en el primer quart, i en què el Barça ha anat gestionant i ampliant la diferència. Els manresans, ja definitivament sense Hamilton a la plantilla, han mostrat alguns bons minuts de jugadors com el jove Sagnia, autor d'accions espectaculars, i ara tindran una setmana neta per mirar de recuperar-se, agrupar-se, fitxar i mirar el futur amb més optimisme.

La sorpresa en l’equip inicial ha estat la presència de Sagnia per al Baxi i, de manera relativa, la de Tyson Pérez. El Barça, amb un quintet alternatiu, ha situat Paulí damunt de Harding, però l’escorta de Kansas li ha donat bona nit amb dos triples, el segon des de llunyíssim, tot i que en el primer trepitjava la línia (8-2). El Baxiha marcat el ritme però ho ha pagat en forma de faltes, algunes una mica rares i amb un criteri diferent per les dues bandes. Els blaugrana, aleshores, han trobat Sanli per anotar i assistir cap al mateix Paulí qui, amb un triple lateral, ha posat per primer cop per davant el seu equip (8-10).

Pedro Martínez ha tret a Marcus Lee,amb dues faltes, i el Baxi ha pagat la manca de cincs, sense Olumuyiwa i Hamilton. El Barça ha pressionat més, els manresans han entrat en bonus i els tirs lliures de Laprovittola i Higgins i la jugada cap a Vesely en una mala assignació han fet aturar el partit amb 10-18 per als visitants. Sortint de l’aturada, Dani García respón amb un triple, però el Barça seguia defensant bé i trobant faltes, amb quatre punts seguits d’Abrines (13-22). El final del quart, sense Harding a la pista, ha estat infernal, amb tirs mal seleccionats i bàsquets fàcils de Da Silva, en tres ocasions, i Higgins, per deixar un dolorós 13-30.

L’ànim de l’inici del segon període ha estat millor. Un parell de bones defenses, un triple de Sagnia i dos punts de Vaulet en tirs lliures n'han tingut la culpa (18-30). Amb Lee a la zona, la porta no estava tan oberta per als blaugranes. De fet, el Barça només ha anotat quatre punts en cinc minuts i, com a mínim, l’avantatge no creixia gaire (22-34).

El temps mort de Jasikevicius va donar resultat i el Barça torna a anotar. Entre un triple d’Abrines i un 2+1 de Satoransky la distància es va tornar a ampliar fins a la màxima de la nit, que encara ha augemntat després d’una gran assistència de Laprovittola a Da Silva (22-42). Després del temps mort local, han sorgit Dani Pérez en la direcció, Bortolani, de tres, i Valtonen per retallar cinc punts i Jasikevicius va emular el seu homòleg. Els visitants han posat un cinc petit i troben punts de Sanli i un triple de Jokubaitis abans que Vaulet tanqui el quart amb una esmaixada (29-47).

El ritme del tercer quart semblava el típic d’un partit en què tothom veu que serà complicat que canviïn les coses i, a més, Laprovittola el va saludar amb un bàsquet. Harding, una mica massa obsessionat amb el tir, ha estat casigat amb una simulació i entre Sanli i el mateix base argentí provocaven que la diferència no es mogués del voltant dels vint punts (37-59). Sembla que una gran esmaixada de Marcus Lee desvetllava el personal i la seguit Bortolani amb un triple i una bomba per baixar als quinze punts (44-59) i, sobretot, ha despertat l’afició. L’italià va connectar després amb Lee per a un alley-oop que va fer parar el partit al tècnic del Barça amb un 46-59 poc probable minuts abans.

La gent encara s'ha animat més amb un bàsquet de Vaulet i un tap de Sagnia a Higgins molt espectacular. Però el nord-americà es va revenjar amb un triple i, ajudat per Vesely, va tornar a ampliar la distància als 19 punts (48-67). Dos triples de Bortolani van ajudar el Baxi a no perdre més distància, però les faltes, aprofitades per Vesely i Jokubaitis, van provocar que el Barça arribés a l’última aturada amb 55-74.

Abrines ha rebut el darrer quart amb un triple i després amb un carrusel de punts per les dues bandes i de tirs lliures errats, sobretot de banda blaugrana, per part de Harding i Higgins (61-81). El highlight del període ha sigut un tap a dues mans, un altre cop, de Sagnia a Paulí. Però el Baxi no ha torbat els punts i Paulí li torna el cop als locals amb un gran triple (61-84). En els cinc minuts i mig que faltaven ja semblava que tothom anava a la seva, amb els visitants posant gairebé tots els no habituals a la pista davant de la setmana europea que els espera, a més de Higgins per agafar rodatge.

Per la banda del Baxi, Vaulet ha estat el més encertat, però dos triples de Jokubaitis han fet disparar la distància (65-90). El partit s'ha anat esllanguint entre l’exhibició d’Oscar da Silva i recuperacions d’última hora dels locals contra els joves visitants. Al final, 24 punts de diferència. Toca parar uns dies i pensar en la continuació de la temporada.