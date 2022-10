L’última resposta de Pedro Martínez en la roda de premsa d’ahir va ser per parlar de la marxa anunciada ahir de Hamilton i del seu possible relleu. El tècnic va aclarir que «el Justin no se n’ha anat avui, ja fa dies que sabíem que passava. S’està treballant i esperem que el recanvi arribi aviat».

Respecte del partit, sobre si es va trencar en el primer quart, «no hi posaria el focus. En general han estat superiors a nosaltres. Hem tingut algun momentet bo, en el tercer quart quan ens hem posat a tretze, però ràpidament han agafat un avantatge gran. Sempre es poden fer les coses millor però no tinc una gran crítica de l’esforç, ni de la mentalitat».

Sobre la preparació del partit, estranya d’aquests dies, i si els ha afectat, segons ell «hem estat allunyats del que no depèn de nosaltres, intentat entrenar-nos. També hi ha hagut una sensació d’inferioritat gran respecte de l’enorme qualitat que tenen per anotar. A nosaltres ens costa molt més, necessitem no tenir tantes dificultats físiques. A nivell de talent hem estat limitats. No recordaré els jugadors que no hi eren».

Per a ell, «si sempre haguéssim de jugar contra el Barça guanyaríem pocs partits, però no sempre se’ns veuran les carències. Algunes es veuran sempre, però ja les coneixem. Així serveix perquè tothom les vegi, que de vegades no les volen veure». Pel que fa a recuperar lesionats, «ni idea, no ho sé. Estan de baixa i porten molt temps així. No hem de tenir expectactives». Els jugadors «estaven dolguts i els he intentat donar ànims. A ningú li agrada perdre d’aquesta diferència. Hi ha una frustració normal que, si no hi fos, seria pitjor. Ens hem de recuperar i millorar. Ens falta un jugador per fitxar i dos per recuperar. Esperem que sigui un punt de millora».