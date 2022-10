El base del Baxi Manresa Marc Peñarroya marxa cedit a l'Alimerka Oviedo Baloncesto de la LEB Or. El manresà s'hi quedarà durant un mes per ajudar amb les baixes per lesions que té l'equip asturià. El base, de 20 anys, ja va jugar la temporada passada a Mallorca, també en la mateixa categoria.

↔️ Marc Peñarroya se'n va cedit per un mes a l'@oviedocb de LEB Or



↔️ Marc #Peñarroya se va cedido por un mes al Alimerka Oviedo de #LEBOro



🙌🏻 Molta sort, Marc!

💙 ¡Mucha suerte, Oviedo!https://t.co/CelIU8yEwa — BAXI Manresa (@BasquetManresa) 19 de octubre de 2022 Marc Peñarroya ha format part de les categories inferiors del Bàsquet Manresa des de l'any 2014 i va debutar amb el BAXI Manresa a la Basketball Champions League (davant el Lietkabelis) i a la Lliga Endesa (davant el Tenerife) l'octubre del 2019. Aquest estiu va proclamar-se campió d'Europa U20 amb la Selecció Espanyola.