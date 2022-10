El Baxi no surt de la mala ratxa (96-83)

El Baxi ha caigut a la pista de l’UCAM Múrcia per 96-83 i suma ja 4 derrotes en 5 jornades. L’equip de Pedro Martínez ha patit l’excés de faltes d’alguns dels seus millors homes i ha entrat al darrer quart amb un marcador desfavorable que no ha pogut remuntar.

Immillorable sortida d’un Baxi concentrat que ha plantat cara a un rival físic i ha tingut el control de la situació en tot moment durant bona part del primer quart després del 4-0 inicial. Dani Pérez ha agafat el timó en la direcció i l’anotació, ha fet 2 triples i ha avançat els manresans per situar el 4-8, un avantatge que Lee ha fet pujar al 4-10.

El partit s'ha estabilitzat amb diferències favorables als bagencs després d’un 2-14 de parcial. Els jugadors del Baxi han estat intensos en el rebot i han aprofitat segones oportunitats. En el tram final, però, i amb una antiesportiva de Lee pel mig, molt discutida per Pedro Martínez, els murcians s'han apropat. Un triple de McFadden -7 punts en aquest tram inicial- ha posat el 19-21 i els deu primers minuts s'han acabat amb un estret 23-25.

Pérez ha tornat a agafar la posició d’1 a l’inici del segon temps per recuperar el control, però l’UCAM, amb un McFadden inspirat, no ha trigat a capgirar el marcador. Mentre el mateix Pérez i Harding s’afegien a Bortolani amb 2 faltes cadascun, el jugador del Múrcia ha sumat el seu 12è punt amb un triple (32-27) que ha portat el tècnic manresà a demanar un temps mort.

El Baxi ha frenat el 7-0 advers, però Dani Pérez s'ha assegut en cometre desseguida la tercera falta, tot un contratemps oimés amb la baixa de Dani García. Un triple de Sadiel Rojas ha posat el 35-29 i, malgrat la pressió que ha ordenat Martínez, les imprecisions i les pèrdues han propiciat que els locals se n’anessin fins al 39-31. En un context de partit descontrolat, un bon Sagnia ha fet el 39-36 i, fins al descans, l’equip ha intentat que el Múrcia no obrís forat. Tot el contrari: amb 13 punts dels 21 de l’equip en el període, Harding ha liderat la resistència (47-46 a la mitja part).

Dani Pérez i Marcus Lee han tornat a pista després de l’obligat pas per la banqueta arran de les seves respectives terceres faltes, i Bortolani ha posat el Baxi per davant amb 4 punts consecutius. Instants després, Lee ha tornat a asseure’s en fer la 4a falta i el base ha fet el mateix uns segons més tard. Un problema per Pedro Martínez al que poc després s'hi ha afegit la 3a i la 4a de Babatunde.

El drama de les faltes, la baixa anotació (17 punts), les pèrdues i l’encert de Trice (15 punts, amb 3 triples) han fet que el Múrcia signés al final del tercer període el màxim avantatge del partit, 75-63.

El mal inici d’últim quart ha sentenciat el Baxi. Un altre triple de Trice ha estat l’avantsala d’un 80-63 que els manresans ja no han pogut remontar tot i posar-hi tot l’orgull per intentar-ho. Un triple de Vaulet ha rebaixat el marge a 6 (82-76), i Pedro Martínez ha fet entrar Pérez i Lee; aquest darrer, però, ha estat més de nou poc en pista perquè de seguida ha fet la 5 falta. El Baxi ja no ha pogut anar més enllà i el partit s'ha consumit amb el desencís per una nova derrota a la Lliga Endesa.