Un duel decisiu en el pitjor moment del Baxi

El partit més transcendent de la primera fase de la Lliga de Campions, aquell que ha de donar la iniciativa a un dels dos colíders del grup F en la cursa per aconseguir la primera posició final, és a dir, el lloc que determina la formació que accedeix a la segona de forma directa, arriba en el pitjor moment del curs, almenys fins ara, per al Baxi Manresa. No endebades, després de la dolorosa derrota encaixada a la pista de l’UCAM Múrcia, el conjunt manresà ocupa una de les dues places de descens a la Lliga LEB Or.

Malauradament, la derrota no va ser l’única notícia negativa que es va produir a terres murcianes. El base Dani García no va poder ajudar els seus companys com a conseqüència d’una lesió de la qual no se’n coneix l’abast. Abans del partit de dissabte, el Baxi Manresa va informar que «tenia molèsties a un bessó». Res més. D’altra banda, durant la confrontació, Babatunde Olumuyiwa es va ressentir de la fasciïtis plantar que li havia impedit prendre part en els set primers partits de competició de l’exercici, entre Lliga Catalana, Lliga ACB i Basketball Champions League (BCL) i Marcus Lee va fer un pas enrere i va posar en dubte la seva utilitat futura en cometre tres absurdes faltes personals en atac d’idèntica tipologia. Si a totes aquestes circumstàncies hi afegim el fet que l’ala Guillem Jou continua de baixa i que Justin Hamilton, el basquetbolista que havia de ser la referència interior de l’equip, ja s’ha desvinculat del Baxi Manresa, podem concloure que l’actual no és el millor moment per afrontar el duel al feu del SL Benfica. Però la competició no s’atura i els jugadors de Pedro Martínez hauran d’entomar el repte amb l’incentiu de poder comptar amb la capacitat de lideratge i els punts que pot aportar al Baxi Manresa el veterà ala polonès Adam Waczynski, que ja ha estat inscrit a la Lliga de Campions i que ahir va viatjar amb els seus nous companys fins a Lisboa, tot i haver fet només una sessió preparatòria a les ordres del tècnic barceloní.

Un anotador compulsiu

Tal com va anunciar Regió7 en la seva edició d’ahir, Adam Waczynski, de 33 anys, va signar, diumenge, un contracte temporal d’un mes amb el Baxi Manresa. L’ala polonès (1,99 m) és un vell conegut per als bons aficionats al bàsquet. Va aterrar a la Lliga ACB la temporada 2014-15 de la mà del Monbus Obradoiro i, després de completar dos exercicis espectaculars, va iniciar una etapa de cinc exercicis com a jugador de l’Unicaja de Màlaga. El curs passat, va disputar la seva vuitena temporada a la Lliga ACB com a membre de la plantilla del Casademont Saragossa (19,4 minuts per partit i 9,6 punts). Waczynski va mantenir uns remarcables percentatges en el tir de dos i de tres punts (50,5% i 45,8% respectivament) i va aportar caràcter i lideratge a la plantilla aragonesa. Això sí, en aquests vuit exercicis, mai se l’ha vist jugar d’ala-pivot.

Pel que fa al partit contra l’equip entrenat per Norberto Alves, el base Dani Pérez va assenyalar que «segurament, juguem contra l’equip més sòlid i més fort del grup. Encara no han perdut cap partit aquesta temporada i, a més, es van classificar a la fase prèvia de forma contundent». Dani Pérez va emfasitzar que «a hores d’ara, estant en una molt bona dinàmica i juguen a casa. Per tant, haurem d’estar mentalitzats i intentar fer el millor partit possible, doncs quan vens d’una derrota i estàs una mica frustrat el que vols es treure’t aquesta mala sensació tornant a jugar i fent un bon partit». «Serà un duel complicat, però tant de bo puguem tornar de Lisboa amb una victòria».

El base de l’Hospitalet va mostrar un bon coneixement de l’oponent: «tenen sis basquetbolistes importants que juguem molts minuts en gairebé tots els partits. Són jugadors amb experiència, doncs alguns han jugat a l’Eurolliga o, fins i tot, a la NBA». «Serà un partit en el qual haurem d’imposar el nostre ritme de joc vertiginós per tal que a ells els costi mantenir-lo i, així, poder arribar als últims minuts amb opcions d’assolir el triomf. Aquest és el nostre objectiu», va concloure l’especialista a l’hora d’ assistir.